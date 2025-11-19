Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Οι έρευνες «δείχνουν» απεντόμωση – Τι οδήγησε στον θάνατο την τετραμελή οικογένεια

Οι τουρκικές Αρχές εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από εντομοκτόνο μετά τον θάνατο μιας τετραμελούς οικογένειας Γερμανοτουρκικής καταγωγής σε ξενοδοχείο της Κωνσταντινούπολης. Η υπόθεση παίρνει δραματική τροπή, καθώς στη δικογραφία έχουν ενταχθεί στοιχεία που δείχνουν κακοδιαχείριση, παράνομες πρακτικές και ελλείψεις αδειοδότησης.

Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Οι έρευνες «δείχνουν» απεντόμωση – Τι οδήγησε στον θάνατο την τετραμελή οικογένεια
19 Νοέ. 2025 13:33
Pelop News

Η τραγωδία που συγκλονίζει την Κωνσταντινούπολη φαίνεται πλέον να συνδέεται με απεντόμωση που πραγματοποιήθηκε λίγη ώρα μετά την αποχώρηση της τετραμελούς οικογένειας από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν. Οι τουρκικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από εντομοκτόνα σκευάσματα, ενώ καταθέσεις, δικογραφίες και συλλήψεις αποκαλύπτουν ένα πλέγμα παραλείψεων που οδήγησαν στον θάνατο των δύο γονιών και των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Οι έρευνες των τουρκικών Αρχών έχουν πλέον στραφεί σχεδόν αποκλειστικά στην πιθανότητα δηλητηρίασης από εντομοκτόνο κατά τη διάρκεια απεντόμωσης στο ξενοδοχείο της συνοικίας Φατίχ, όπου διέμενε η τετραμελής οικογένεια Τούρκων ομογενών από τη Γερμανία. Ο Σερβέτ και η Τσιγκντέμ Μπετζέκ, μαζί με τα δύο μικρά παιδιά τους –τον 6χρονο Καντίρ Μουχαμέτ και την 3χρονη Μάσαλ– πέθαναν διαδοχικά, με τα πρώτα στοιχεία να «δείχνουν» έκθεση σε τοξικές ουσίες.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, στο ξενοδοχείο έγινε απεντόμωση στις 11 Νοεμβρίου, περίπου στις 17:00, μόλις μία ώρα μετά την αποχώρηση της οικογένειας. Η μητέρα, λίγες ώρες πριν πεθάνει, είχε αναφέρει ότι είχαν φύγει από το ξενοδοχείο στις 16:00. Το ίδιο βράδυ, όλοι εμφάνισαν σοβαρά συμπτώματα, που επιδεινώθηκαν ραγδαία.

Δημοσίευμα της Hürriyet αποκαλύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά εντομοκτόνα, με τις φωτογραφίες τους να έχουν ενταχθεί στο φάκελο της υπόθεσης. Ειδικός που μίλησε στην εφημερίδα ανέφερε πως, σε σπάνιες αλλά υπαρκτές περιπτώσεις, τέτοιες ουσίες μπορεί να προκαλέσουν θανατηφόρα δηλητηρίαση σε περίπτωση έντονης εισπνευστικής έκθεσης.

Η κρίσιμη κατάθεση του οδηγού ταξί

Ο οδηγός που μετέφερε την οικογένεια στο νοσοκομείο περιέγραψε σκηνές πανικού: τα παιδιά έκαναν επανειλημμένως εμετό, «σαν να έφτυναν αίμα», όπως είπε, ενώ η μητέρα βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Ο πατέρας, σε απόλυτη απελπισία, ζητούσε να φτάσουν στο πλησιέστερο νοσοκομείο, λέγοντας:
«Κάτι μου συμβαίνει κάθε φορά που έρχομαι στην Κωνσταντινούπολη… Πέρυσι είχα σπάσει χέρι και πόδι. Τώρα αυτό…»

Συλλήψεις – Παράνομη εταιρεία απεντομώσεων

Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν ήταν ακόμη πιο ανησυχητικές. Από τις έρευνες προέκυψε:

  • Η εταιρεία απεντομώσεων δεν είχε άδεια για τέτοιου είδους εργασίες.
  • Τέσσερα άτομα έχουν προφυλακιστεί.
  • Επτά ακόμη κρατούνται για περαιτέρω εξέταση.
  • Ο γιος του ιδιοκτήτη της εταιρείας και ο ξενοδόχος έχουν ποινικό μητρώο.

Υπάλληλος της εταιρείας κατέθεσε ότι είχε πραγματοποιήσει απεντόμωση στο ίδιο ξενοδοχείο και τον Αύγουστο, ενώ την ημέρα του θανάτου της οικογένειας ψέκασε δωμάτιο χρησιμοποιώντας δύο σκευάσματα και σφράγισε τις πόρτες με ταινία «για να μην διαρρεύσει η μυρωδιά».

Ο ιδιοκτήτης, από την πλευρά του, παραδέχθηκε ότι η εταιρεία λειτουργεί «εδώ και έξι χρόνια», αλλά δεν έχει καμία επίσημη εκπαίδευση ή πιστοποίηση. Δεν μπόρεσε καν να θυμηθεί από πού αγόρασε τα χημικά, δηλώνοντας μάλιστα:
«Η εταιρεία μου δεν έχει καμία ευθύνη».

Αναμονή για το τελικό πόρισμα

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία αναμένεται να καταλήξει στα ακριβή αίτια του θανάτου των τεσσάρων μελών της οικογένειας, ωστόσο όλα τα μέχρι στιγμής ευρήματα συγκλίνουν σε δηλητηρίαση από εντομοκτόνο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη Γερμανία, στην Τουρκία και στην ομογενειακή κοινότητα, με τις Αρχές να προσπαθούν πλέον να καταγράψουν βήμα προς βήμα τι ακριβώς συνέβη και γιατί δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:19 H Πολωνία αναπτύσσει 10.000 στρατιώτες σε κρίσιμες υποδομές – Φόβοι για επιθέσεις
17:11 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παρουσιάζει το Olympian Breakfast
17:03 Επίσημη εκκίνηση του «Μηχανισμού Διακυβέρνησης RIS3» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
16:55 Αρχηγός κυκλώματος: Δεν εξαπάτησα κανέναν, μου έδιναν να παίζω «μαύρα» λεφτά και ήθελαν τόκο 80% το μήνα
16:46 Δυναμική άνοδος των επιχειρηματικών εγγραφών σε όλη τη Δυτική Ελλάδα – Περισσότερες ενάρξεις, λιγότερα «λουκέτα»
16:43 Αποχαιρέτησε το Κύπελλο η Θύελλα Πατρών
16:39 Ήττα εκτός προγράμματος για τις γυναίκες της ΝΕΠ
16:36 Πάτρα: Ένταλμα για τη σύλληψη του 16χρονου που κατηγορείται πως βίασε 12χρονη
16:30 Νέος Κόσμος: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 29χρονο που σκότωσε τον 58χρονο οδηγό
16:22 Επίθεση της κινεζικής πρεσβείας στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ για το λιμάνι του Πειραιά
16:14 Δυτική Ελλάδα: Ερωτήσεις της παράταξης Σκιαδαρέση για έργα
16:06 Μακάριος Λαζαρίδης στην Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Καταθέτω μήνυση κατά της διευθύντριας Τύπου του γραφείου του ΠΑΣΟΚ
15:58 Πατρών-Πύργου: Νέα ορόσημα στον αυτοκινητόδρομο – Ποιος είναι ο επόμενος στόχος
15:50 Ο Τραμπ στέλνει τη CIA στη Βενεζουέλα για μυστικές επιχειρήσεις – Θα γίνει στρατιωτική παρέμβαση
15:42 Τσιάρας: Την επόμενη εβδομάδα η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης για τους πληγέντες κτηνοτρόφους από την ευλογιά
15:34 Οι Financial Times βλέπουν τον Πιερρακάκη ως βασικό διεκδικητή για την προεδρία του Eurogroup
15:25 Πότε θα πληρωθεί η επιστροφή ενοικίου: Θα δουν χρήματα 2,4 εκατ. πολίτες
15:07 Ο Μερτς προκάλεσε διπλωματικό επεισόδιο με τη Βραζιλία – Ποια φράση ξεσήκωσε αντιδράσεις
15:00 Πατρών-Πύργου: Εν αναμονή αντιπλημμυρικών – Αυτοδιοικητική αγωνία για τις παρεμβάσεις και το χρονοδιάγραμμα
15:00 Ηγουμενίτσα–Κέρκυρα υπό νερό: Διακοπές κυκλοφορίας και οδηγοί εγκλωβισμένοι σε δευτερόλεπτα ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 19 11 2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ