Τραγωδία στην Κωνσταντινούπολη: Οι έρευνες «δείχνουν» απεντόμωση – Τι οδήγησε στον θάνατο την τετραμελή οικογένεια

Η τραγωδία που συγκλονίζει την Κωνσταντινούπολη φαίνεται πλέον να συνδέεται με απεντόμωση που πραγματοποιήθηκε λίγη ώρα μετά την αποχώρηση της τετραμελούς οικογένειας από το ξενοδοχείο όπου διέμεναν. Οι τουρκικές Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο δηλητηρίασης από εντομοκτόνα σκευάσματα, ενώ καταθέσεις, δικογραφίες και συλλήψεις αποκαλύπτουν ένα πλέγμα παραλείψεων που οδήγησαν στον θάνατο των δύο γονιών και των δύο ανήλικων παιδιών τους.

Οι έρευνες των τουρκικών Αρχών έχουν πλέον στραφεί σχεδόν αποκλειστικά στην πιθανότητα δηλητηρίασης από εντομοκτόνο κατά τη διάρκεια απεντόμωσης στο ξενοδοχείο της συνοικίας Φατίχ, όπου διέμενε η τετραμελής οικογένεια Τούρκων ομογενών από τη Γερμανία. Ο Σερβέτ και η Τσιγκντέμ Μπετζέκ, μαζί με τα δύο μικρά παιδιά τους –τον 6χρονο Καντίρ Μουχαμέτ και την 3χρονη Μάσαλ– πέθαναν διαδοχικά, με τα πρώτα στοιχεία να «δείχνουν» έκθεση σε τοξικές ουσίες.

Σύμφωνα με την Εισαγγελία, στο ξενοδοχείο έγινε απεντόμωση στις 11 Νοεμβρίου, περίπου στις 17:00, μόλις μία ώρα μετά την αποχώρηση της οικογένειας. Η μητέρα, λίγες ώρες πριν πεθάνει, είχε αναφέρει ότι είχαν φύγει από το ξενοδοχείο στις 16:00. Το ίδιο βράδυ, όλοι εμφάνισαν σοβαρά συμπτώματα, που επιδεινώθηκαν ραγδαία.

Δημοσίευμα της Hürriyet αποκαλύπτει ότι χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά εντομοκτόνα, με τις φωτογραφίες τους να έχουν ενταχθεί στο φάκελο της υπόθεσης. Ειδικός που μίλησε στην εφημερίδα ανέφερε πως, σε σπάνιες αλλά υπαρκτές περιπτώσεις, τέτοιες ουσίες μπορεί να προκαλέσουν θανατηφόρα δηλητηρίαση σε περίπτωση έντονης εισπνευστικής έκθεσης.

Η κρίσιμη κατάθεση του οδηγού ταξί

Ο οδηγός που μετέφερε την οικογένεια στο νοσοκομείο περιέγραψε σκηνές πανικού: τα παιδιά έκαναν επανειλημμένως εμετό, «σαν να έφτυναν αίμα», όπως είπε, ενώ η μητέρα βρισκόταν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση. Ο πατέρας, σε απόλυτη απελπισία, ζητούσε να φτάσουν στο πλησιέστερο νοσοκομείο, λέγοντας:

«Κάτι μου συμβαίνει κάθε φορά που έρχομαι στην Κωνσταντινούπολη… Πέρυσι είχα σπάσει χέρι και πόδι. Τώρα αυτό…»

Συλλήψεις – Παράνομη εταιρεία απεντομώσεων

Οι αποκαλύψεις που ακολούθησαν ήταν ακόμη πιο ανησυχητικές. Από τις έρευνες προέκυψε:

Η εταιρεία απεντομώσεων δεν είχε άδεια για τέτοιου είδους εργασίες.

Τέσσερα άτομα έχουν προφυλακιστεί.

Επτά ακόμη κρατούνται για περαιτέρω εξέταση.

Ο γιος του ιδιοκτήτη της εταιρείας και ο ξενοδόχος έχουν ποινικό μητρώο.

Υπάλληλος της εταιρείας κατέθεσε ότι είχε πραγματοποιήσει απεντόμωση στο ίδιο ξενοδοχείο και τον Αύγουστο, ενώ την ημέρα του θανάτου της οικογένειας ψέκασε δωμάτιο χρησιμοποιώντας δύο σκευάσματα και σφράγισε τις πόρτες με ταινία «για να μην διαρρεύσει η μυρωδιά».

Ο ιδιοκτήτης, από την πλευρά του, παραδέχθηκε ότι η εταιρεία λειτουργεί «εδώ και έξι χρόνια», αλλά δεν έχει καμία επίσημη εκπαίδευση ή πιστοποίηση. Δεν μπόρεσε καν να θυμηθεί από πού αγόρασε τα χημικά, δηλώνοντας μάλιστα:

«Η εταιρεία μου δεν έχει καμία ευθύνη».

Αναμονή για το τελικό πόρισμα

Η Ιατροδικαστική Υπηρεσία αναμένεται να καταλήξει στα ακριβή αίτια του θανάτου των τεσσάρων μελών της οικογένειας, ωστόσο όλα τα μέχρι στιγμής ευρήματα συγκλίνουν σε δηλητηρίαση από εντομοκτόνο.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στη Γερμανία, στην Τουρκία και στην ομογενειακή κοινότητα, με τις Αρχές να προσπαθούν πλέον να καταγράψουν βήμα προς βήμα τι ακριβώς συνέβη και γιατί δεν τηρήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



