Τραγωδία στην Κρήτη: 55χρονη τουρίστρια βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο

Νεκρή εντοπίστηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης μια 55χρονη γυναίκα σε ξενοδοχείο στη Σταλίδα Ηρακλείου, σκορπίζοντας θλίψη σε εργαζόμενους και επισκέπτες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον σύζυγό της μέσα στο δωμάτιο όπου διέμεναν για τις διακοπές τους. Εκείνος ειδοποίησε αμέσως το προσωπικό του ξενοδοχείου, που με τη σειρά του κάλεσε το ΕΚΑΒ.

Διασώστες έσπευσαν στο σημείο και κατέβαλαν προσπάθειες ανάνηψης, χωρίς όμως να καταφέρουν να τη σώσουν. Η σορός της μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ, όπου αναμένεται να διενεργηθεί νεκροψία – νεκροτομή.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θάνατο από παθολογικά αίτια. Η 55χρονη ζούσε μόνιμα στη Γερμανία με τον σύζυγό της και βρισκόταν στην Κρήτη για ολιγοήμερες διακοπές.

