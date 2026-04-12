Τραγωδία στην Κύπρο: Συγκλονίζει η ιστορία του 27χρονου Στάνλεϊ από τη Νιγηρία

Βαθιά θλίψη προκαλεί η τραγωδία που σημειώθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου 11 Απριλίου 2026 στην Κύπρος, όταν τμήμα πολυκατοικίας κατέρρευσε, στοιχίζοντας τη ζωή σε ανθρώπους που προσπαθούσαν να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον.

Ανάμεσα στα θύματα βρίσκεται και ένας 27χρονος από τη Νιγηρία, ο Στάνλεϊ, του οποίου η προσωπική ιστορία συγκλονίζει και αναδεικνύει τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης που αντιμετώπιζε.

Η τελευταία επικοινωνία πριν την τραγωδία

Η φίλη του, Τζοάννα Γιωρκάτζη, που ήταν από τα τελευταία άτομα που τον είδαν, περιγράφει με σπαραγμό τις στιγμές πριν το δυστύχημα.

Οι δυο τους ήταν στενοί φίλοι για πάνω από δύο χρόνια και μοιράζονταν την αγάπη για το τρέξιμο, συμμετέχοντας μαζί σε ομάδα προετοιμασίας για μαραθώνιο. «Τον άφησα στο σπίτι γύρω στη 1.00 το μεσημέρι. Δέκα λεπτά μετά μου έστειλε μήνυμα για να με ευχαριστήσει. Μετά συνέβη το κακό», ανέφερε συγκλονισμένη.

Όταν προσπάθησε να επικοινωνήσει ξανά μαζί του, δεν απάντησε ποτέ.

«Ζούσαν σε απάνθρωπες συνθήκες»

Οι αποκαλύψεις για το διαμέρισμα όπου διέμενε ο 27χρονος σοκάρουν. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της φίλης του, η κατάσταση ήταν επικίνδυνη εδώ και καιρό:

Το ταβάνι ήταν κατεστραμμένο, με σίδερα να κρέμονται

Έπεφταν κομμάτια τσιμέντου μέσα στο σπίτι

Δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα – χρησιμοποιούσαν κεριά

Το «κρεβάτι» ήταν ένα στρώμα με παλιά ρούχα

«Του είπα “πώς ζείτε έτσι;” και μου απάντησε: “Όταν είσαι μαύρος σε αυτή τη χώρα, έτσι σου συμπεριφέρονται”», ανέφερε η Τζοάννα.

Παρά τις επανειλημμένες αναφορές στον ιδιοκτήτη για την επικινδυνότητα του κτιρίου, δεν είχε ληφθεί κανένα μέτρο.

Ένας άνθρωπος που πάλευε για τη ζωή

Ο Στάνλεϊ είχε έρθει από τη Νιγηρία με στόχο μια καλύτερη ζωή. Εργαζόταν σε εταιρεία εγκατάστασης φωτοβολταϊκών και, όπως τονίζουν όσοι τον γνώριζαν, ήταν συνεπής και εργατικός.

Ζούσε με άλλους συμπατριώτες του, πληρώνοντας κανονικά το ενοίκιο, ενώ παράλληλα στήριζε οικονομικά τη μητέρα του και τα έξι αδέλφια του πίσω στην πατρίδα του. «Αγαπούσε την Κύπρο και τους ανθρώπους της. Ήθελε να είναι σωστός σε όλα», λέει η φίλη του.

Η μοιραία στιγμή και το βάρος της απώλειας

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 27χρονος δεν προσπάθησε να διαφύγει όταν άρχισε η κατάρρευση, αλλά έμεινε για να βοηθήσει άλλους ενοίκους.

Η Τζοάννα δεν μπορεί να κρύψει τη συντριβή της: «Αν είχαμε μείνει μισή ώρα παραπάνω στο τρέξιμο, ίσως να είχε σωθεί. Νιώθω πολύ άσχημα».

Ένα δράμα που ξεπερνά τα σύνορα

Η τραγωδία αναδεικνύει με τον πιο σκληρό τρόπο τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ζουν πολλοί μετανάστες, αλλά και τα κενά ελέγχου σε επικίνδυνα κτίρια. «Είναι τραγικό να έρχονται άνθρωποι για ένα καλύτερο αύριο και να βιώνουν όλα αυτά. Είμαστε όλοι άνθρωποι», καταλήγει η φίλη του.

Η ιστορία του Στάνλεϊ δεν είναι απλώς μια ακόμη απώλεια – είναι μια υπενθύμιση των ανισοτήτων, αλλά και της ανάγκης για ουσιαστική προστασία της ανθρώπινης ζωής.

