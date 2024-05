Βιετνάμ: «Φονική» πυρκαγιά σε πολυκατοικία, 14 νεκροί και τρεις τραυματίες ΦΩΤΟ

Τουλάχιστον 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε πολυκατοικία στο κέντρο της πρωτεύουσας Ανόι, μεταδίδουν κρατικά ΜΜΕ του Βιετνάμ.

Η φωτιά «εκδηλώθηκε περί τις 12:30 (τοπική ώρα· περί τις 22:30 χθες Πέμπτη ώρα Ελλάδας)», είναι «μεγάλη», και είχε αποτέλεσμα να σημειωθούν «πολλές εκρήξεις», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Vietnam News.

🔥NEW: A massive fire broke out in a house inside an alley in Cầu Giấy District, Hà Nội, early this morning has left at least 14 dead and three injured. More updates to follow.

📸VNA/VNS Photos pic.twitter.com/KgAB2Lod4P

— Việt Nam News (@VietnamNewsVNS) May 24, 2024