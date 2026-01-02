Τράπεζα της Ελλάδος: Αύξηση καταθέσεων και δανείων – Θετικές ροές σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σύμφωνα με τα μηνιαία στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, τον Νοέμβριο 2025 οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 941 εκατ. ευρώ, φτάνοντας συνολικά τα 152,4 δισ. ευρώ. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,6%, από 3,4% τον Οκτώβριο 2025.

Οι καταθέσεις των επιχειρήσεων παρουσίασαν αύξηση κατά 90 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης 2,332 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 8,7% από 12,3%. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων (ΜΧΕ) ενισχύθηκαν κατά 107 εκατ. ευρώ, ενώ αυτές των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 17 εκατ. ευρώ.

Ως αποτέλεσμα, οι συνολικές καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 1,032 δισ. ευρώ (έναντι μείωσης 2,137 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο), με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να διαμορφώνεται στο 4,9% από 5,6%. Οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκαν κατά 485 εκατ. ευρώ, με ετήσιο ρυθμό 12,8% (από 18,7%).

Στο σκέλος των χορηγήσεων, η μηνιαία καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις ήταν θετική κατά 1,167 δισ. ευρώ (έναντι αρνητικής 1,377 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο). Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 9,9% από 11,0%. Για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, η καθαρή ροή ήταν +697 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός 9,6% (από 11,2%). Αντίθετα, για τις ασφαλιστικές και λοιπές χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις η ροή ήταν +470 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός αυξήθηκε στο 12,3% από 9,5%.

Η χρηματοδότηση προς νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα παρουσίασε θετική καθαρή ροή 139 εκατ. ευρώ (από +27 εκατ. ευρώ), με ετήσιο ρυθμό μεταβολής 2,0% (από 1,7%).

Συνολικά, η χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα κατέγραψε μηνιαία καθαρή ροή +1,303 δισ. ευρώ (έναντι αρνητικής 1,38 δισ. ευρώ) και ετήσιο ρυθμό 7,2% (από 7,8%). Η χρηματοδότηση της γενικής κυβέρνησης παρουσίασε θετική ροή 524 εκατ. ευρώ, με ετήσιο ρυθμό 1,4% (από 1,5%).

