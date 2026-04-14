Τρία μέτωπα στο Μαξίμου

14 Απρ. 2026 7:15
Pelop News

Μετά την πασχαλινή ανάπαυλα, η πολιτική σκηνή επιστρέφει σε πλήρη ένταση, με το Μέγαρο Μαξίμου να κινείται ανάμεσα σε τρία μέτωπα.

Πρώτον, η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και καθαρά αντανακλαστικά.

Δεύτερον, η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει την κοινωνία, με τα κυβερνητικά μέτρα να κρίνονται στην πράξη και όχι στη θεωρία.

Τρίτον, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πιθανές νέες δικογραφίες δημιουργούν ένα σκηνικό αβεβαιότητας, που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η αντοχή της κυβέρνησης, παραμένει ακέραιη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:15 Τρία μέτωπα στο Μαξίμου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ