Τρία μέτωπα στο Μαξίμου

Μετά την πασχαλινή ανάπαυλα, η πολιτική σκηνή επιστρέφει σε πλήρη ένταση, με το Μέγαρο Μαξίμου να κινείται ανάμεσα σε τρία μέτωπα.

Πρώτον, η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου και τις υποκλοπές απαιτεί λεπτούς χειρισμούς και καθαρά αντανακλαστικά.

Δεύτερον, η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει την κοινωνία, με τα κυβερνητικά μέτρα να κρίνονται στην πράξη και όχι στη θεωρία.

Τρίτον, η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι πιθανές νέες δικογραφίες δημιουργούν ένα σκηνικό αβεβαιότητας, που δεν αφήνει περιθώρια εφησυχασμού. Το επόμενο διάστημα θα δείξει αν η αντοχή της κυβέρνησης, παραμένει ακέραιη.