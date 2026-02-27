Τρία «ναι», ένα «λευκό» κι αιχμές για «διγλωσσία»: Το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Πατρέων είχε εντάσεις

Μπορεί να υπερψηφίστηκε η αίτηση συνομολόγησης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Πατρέων στο αίτημα 9 εργαζομένων στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών, προκειμένου να συναινέσει ο Δήμος στην αγωγή που έχουν καταθέσει για ρύθμιση της εργασιακής τους σχέσης, όμως και από τη χθεσινή έκτακτη συνεδρίαση δεν έλειψαν οι εντάσεις.

Νικολακόπουλος: Νέα ενίσχυση της ΕΛ.ΑΣ. στην Ηλεία, 28 δόκιμοι αστυνομικοί

Καταρχάς, η αξιωματική αντιπολίτευση κατηγόρησε τη δημοτική αρχή για «διγλωσσία», καθώς όπως αναφέρθηκε το πρωινό της ίδιας ημέρας η δημοτική αρχή παρευρέθηκε, με τη νομική της υπηρεσία, στο δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό αντίστοιχο αίτημα εργαζομένων από την Κοινωφελή Υπηρεσία.

Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά προς τη δημοτική αρχή ο Κώστας Σβόλης: «Εκτός από πολιτικοί συκοφάντες είστε και πολιτικοί κωλοτούμπες!». Για να διευκρινίσει ότι η παράταξή του «έχει πάγια θέση τη στήριξη των εργαζομένων» και ότι «δεν δέχεται τις νομικές γνωμοδοτήσεις κατά το δοκούν».

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι» Βασίλης Αϊβαλής τόνισε τα εξής: «Η παράταξή μας ήταν και θα είναι πάντα στο πλευρό των εργαζομένων. Ειδικά όταν καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες».

Να σημειωθεί ότι «λευκό» στο θέμα ψήφισε μόνον η παράταξη «σπιράλ», με τον επικεφαλής της Πέτρο Ψωμά να αναφέρει τα εξής: «Το δικαίωμα των εργαζομένων όχι μόνο είναι ιερό, αλλά πρέπει να είναι και προτεραιότητα όλων μας. Δεν είναι η στιγμή μπροστά στους εργαζόμενους να κάνουμε πολιτική, ρωτώντας γιατί απουσιάζει η Νομική Υπηρεσία του Δήμου και γιατί αυτή η αλλαγή πλεύσης από τη δημοτική αρχή, που παρουσιάζει ένα πρόσωπο Ιανού.

Εμείς, πιστοί στις αρχές της νομιμότητας και κάνοντας ξανά την υπέρβασή μας, δεν θα πάμε κόντρα στο αίτημα των εργαζόμενων».

Από την πλευρά του, ο εισηγητής αντιδήμαρχος Διοίκησης Διονύσης Πλέσσας ανέφερε τα εξής: «Ως δημοτική αρχή έχουμε τη θέση ότι οι εργαζόμενοι στον Δήμο πρέπει να είναι με μόνιμες σχέσεις εργασίας και με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Είναι διατυπωμένη πάγια η θέση μας αυτή διότι οι εργαζόμενοι που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, προσφέρουν πάγια και διαρκώς έργο προς όφελος της κοινωνίας μέσω των Υπηρεσιών του Δήμου.

Θέση η οποία εμποδίζεται και από τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ όσο και από τις προηγούμενες του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που αντικαθιστούν τους μόνιμους εργαζόμενους με συμβάσεις ομηρείας προκειμένου να συρρικνώνεται ο δημόσιος τομέας για να εξυπηρετηθούν τα σχέδια της ιδιωτικοποίησης ακόμα και κρίσιμων Υπηρεσιών του Δημοσίου.

Οι υπόψη εργαζόμενοι, στο σύνολό τους εννιά, εργάζονται στον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πατρέων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Διοικητική Μεταρρύθμιση» στο πλαίσιο επίσης του «Εθνικού Προγράμματος για την πρόληψη και καταπολέμησης της βίας κατά των Γυναικών».

Το επόμενο δημοτικό συμβούλιο έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα (15.30).

