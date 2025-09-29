Τριετής φοροαπαλλαγή και για μεγάλα διαμερίσματα: Ανάσα για πολύτεκνους και δημόσιους λειτουργούς

Από τον Οκτώβριο τίθεται σε ισχύ νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών, με την οποία η τριετής απαλλαγή από τον φόρο ενοικίων επεκτείνεται και σε κατοικίες άνω των 120 τ.μ., υπό την προϋπόθεση ότι μισθώνονται σε τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και σε συγκεκριμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων.

Στόχος της κυβέρνησης είναι αφενός να κινητοποιήσει περισσότερους ιδιοκτήτες ώστε να διαθέσουν αδιάθετα ακίνητα στην αγορά και αφετέρου να στηρίξει οικογένειες με παιδιά, αλλά και κρατικούς λειτουργούς που δυσκολεύονται να βρουν στέγη σε περιοχές με έντονη στεγαστική πίεση.

Σε ποιες πόλεις εξετάζεται το σενάριο να ισχύουν περιορισμοί για βραχυχρόνια μίσθωση

Η ρύθμιση εντάσσεται στο φορολογικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί με τα μέτρα της ΔΕΘ και προβλέπει ότι:

Το όριο των 120 τ.μ. προσαυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών (π.χ. +15 έως +20 τ.μ. για κάθε επιπλέον παιδί).

Σε περίπτωση που ο ενοικιαστής αποχωρήσει πρόωρα, η απαλλαγή διατηρείται για τους μήνες που το ακίνητο ήταν μισθωμένο.

Αν βρεθεί νέος ενοικιαστής εντός τριών μηνών, η τριετής φοροαπαλλαγή συνεχίζεται κανονικά, αλλά η «δεύτερη ευκαιρία» παρέχεται μόνο μία φορά.

Ενδεικτικά, αν ένα ακίνητο νοικιαστεί τον Ιανουάριο 2026 και ο ενοικιαστής αποχωρήσει τον Σεπτέμβριο της ίδιας χρονιάς, η απαλλαγή μειώνεται σε 34 μήνες, εφόσον βρεθεί νέος ενοικιαστής μέχρι τον Δεκέμβριο.

Ιδιαίτερη μέριμνα υπάρχει για δημόσιους λειτουργούς όπως δασκάλους, γιατρούς, στρατιωτικούς και αστυνομικούς που μετακινούνται συχνά. Για αυτούς, η φοροαπαλλαγή δεν χάνεται λόγω αλλαγής ενοικιαστή από μετάθεση, αρκεί το ακίνητο να παραμένει σε μακροχρόνια μίσθωση και όχι σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας εκμετάλλευσης τύπου Airbnb.

Με αυτόν τον τρόπο, τα ενοίκια για έως 36 μήνες από την αρχική μίσθωση παραμένουν αφορολόγητα, προσφέροντας σημαντικό κίνητρο σε ιδιοκτήτες και στήριγμα σε οικογένειες και εργαζόμενους που υπηρετούν σε περιοχές υψηλού κόστους στέγασης.

