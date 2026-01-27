Τριήμερο πένθος στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Συλλογικός πόνος για τις πέντε ζωές που χάθηκαν»

Τριήμερο δημοτικό πένθος κήρυξε ο Δήμος Τρικκαίων για τον θάνατο πέντε εργαζομένων στη φονική έκρηξη στη βιομηχανία Βιολάντα, ως ένδειξη σεβασμού στη μνήμη των θυμάτων και συμπαράστασης στις οικογένειές τους.

Τριήμερο πένθος στα Τρίκαλα για την τραγωδία στη Βιολάντα – «Συλλογικός πόνος για τις πέντε ζωές που χάθηκαν»
27 Ιαν. 2026 14:40
Pelop News

Σε τριήμερο πένθος κηρύχθηκε ο Δήμος Τρικκαίων μετά την τραγωδία στη βιομηχανία Βιολάντα, όπου πέντε εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους, με το Δημοτικό Συμβούλιο να αποδέχεται ομόφωνα την εισήγηση του δημάρχου Νίκου Σακκά.

Τριήμερο δημοτικό πένθος κήρυξε ο Δήμος Τρικκαίων για τον θάνατο πέντε εργαζομένων στη φονική έκρηξη που σημειώθηκε σε εγκαταστάσεις της βιομηχανίας Βιολάντα, σε μια απόφαση που ελήφθη ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η απόφαση ελήφθη σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε διά περιφοράς, καθώς ακυρώθηκε η προγραμματισμένη δια ζώσης συνεδρίαση λόγω της τραγωδίας. Ο δήμαρχος Τρικκαίων, Νίκος Σακκάς, υπογράμμισε ότι το δυστύχημα έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και έχει προκαλέσει έντονα αισθήματα θλίψης και συλλογικού πένθους, τονίζοντας τη θεμελιώδη αξία της ανθρώπινης ζωής.

Ο δήμαρχος επισήμανε επίσης ότι η τραγωδία επαναφέρει με τον πιο οδυνηρό τρόπο στο προσκήνιο τη σημασία της πρόληψης και της αυστηρής τήρησης των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, με στόχο την προστασία των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο του τριήμερου πένθους, οι σημαίες θα κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημοτικά καταστήματα και κτίρια, ενώ ματαιώνονται όλες οι προγραμματισμένες δημοτικές εκδηλώσεις. Παράλληλα, εκπρόσωποι του Δημοτικού Συμβουλίου θα παραστούν στις κηδείες των θυμάτων και θα καταθέσουν στεφάνια, ως ένδειξη τιμής και συμπαράστασης στις οικογένειες των εκλιπόντων.

Ο Δήμος Τρικκαίων, όπως σημειώνεται, επιδιώκει να εκφράσει έμπρακτα τη συμπαράστασή του στις οικογένειες των θυμάτων και να αποδώσει φόρο τιμής στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν τόσο άδικα.

