Τρίκαλα Κορινθίας: Ιδανική επιλογή για κοντινή απόδραση

Τα Τρίκαλα Κορινθίας που είναι σε απόσταση μιάμισης ώρας από την Πάτρα και μιας ώρας από την Αθήνα

Τρίκαλα Κορινθίας: Ιδανική επιλογή για κοντινή απόδραση
17 Φεβ. 2026 11:37
Pelop News

Η σημερινή μας επιλογή είναι ένας προορισμός κατεξοχήν χειμερινός, αν και τελευταία έχει κερδίσει έδαφος και τους υπόλοιπους μήνες.

Ο λόγος για τα Τρίκαλα Κορινθίας που είναι σε απόσταση μιάμισης ώρας από την Πάτρα. Ενας τόπος γνωστός μέσα από τις ιστορίες της ελληνικής μυθολογίας. Ενας τόπος μυθικός και βαθιά όμορφος μέσα στα καταπράσινα βουνά της ορεινής Κορινθίας, μερικά χιλιόμετρα μακριά από τη γόνιμη κοιλάδα του Φενεού και τη λίμνη Στυμφαλία.

Τα Τρίκαλα Κορινθίας χωρίζονται σε τρεις οικισμούς: τα Κάτω, Μεσαία και Ανω Τρίκαλα, τρεις ξεχωριστές κοινότητες σκαρφαλωμένες στις πλαγιές του όρους Ζήρεια, που μπορείτε να εξερευνήσετε εύκολα μέσα από γραφικές, φιδίσιες διαδρομές. Οι διαδρομές αυτές γίνονται ακόμα πιο συναρπαστικές τις ηλιόλουστες ημέρες του χειμώνα.

Στα Τρίκαλα Κορινθίας θα έρθετε σίγουρα για βαθιές εισπνοές καθαρού, βουνίσιου αέρα. Για μεγάλες πεζοπορικές διαδρομές που οδηγούν σε απομακρυσμένα σημεία, με θέα που κόβει την ανάσα.

Για όσους νιώθουν την ανάγκη απλά να μπουν στο αυτοκίνητό τους και να απομακρυνθούν από όλους και όλα, κάνοντας μέσα τους ένα ουσιαστικό restart. Αλλά και για εκείνους που έχουν την πολυτέλεια της remote εργασίας και θέλουν να περάσουν λίγες ημέρες μέσα στην κατάφυτη φύση, απολαμβάνοντας στον ελεύθερο χρόνο τους μικρές εμπειρίες που θα θυμούνται για πολύ καιρό.

Η Γκούρα, πρωτεύουσα του πρώην Δήμου Φενεού, δεν είναι γνωστή μόνο για την υπέροχη τοποθεσία της και τα θαυμάσια φυσικά τοπία που μπορεί να συναντήσει κανείς σε μικρή απόσταση. Είναι επίσης διάσημη για τη γραφική, πλακόστρωτη πλατεία της, η οποία αποτελεί σήμα κατατεθέν του χωριού, προσκαλώντας ντόπιους και επισκέπτες να ξεκουραστούν για λίγο στη σκιά των ψηλών πλατανιών. Στην ήσυχη και ατμοσφαιρική Κάτω Συνοικία Τρικάλων θα περπατήσετε σε στενά σοκάκια και θα κάνετε μια απαραίτητη στάση στην κεντρική πλατεία, όπου δεσπόζει ο εντυπωσιακός πλάτανος.

Από την άλλη, τα Μεσαία Τρίκαλα είναι, χωρίς αμφιβολία, το πιο πολυσύχναστο, αλλά και ανεπτυγμένο τουριστικά κομμάτι της περιοχής. Ειδικά τα σαββατοκύριακα και τις γιορτές, τα γραφικά δρομάκια στη Μέση Συνοικία Τρικάλων γεμίζουν κόσμο και ζωή, ενώ εδώ θα βρείτε όμορφα καφέ και εστιατόρια, καθώς και πολλά καταστήματα με εκλεκτά παραδοσιακά προϊόντα.

