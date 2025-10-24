Τρίκαλα: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του ο 18χρονος μητροκτόνος, στον Ανακριτή σήμερα

Τρίκαλα: Τι θα υποστηρίξει στην απολογία του ο 18χρονος μητροκτόνος, στον Ανακριτή σήμερα
24 Οκτ. 2025 10:33
Pelop News

Η ώρα της κρίσης για τον 18χρονο μητροκτόνο στα Τρίκαλα, καθώς σήμερα το μεσημέρι Παρασκευή 24/10/2025, θα οδηγηθεί στον Ανακριτή προκειμένου να απολογηθεί.

Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, ο ίδιος  έπνιξε την 54χρονη μητέρα του με πετσέτα, και στη συνέχεια τηλεφώνησε στις αρχές και ομολόγησε την πράξη του.

Σύμφωνα με τους συνηγόρους του, απορρίπτουν εξ αρχής την ομολογία του εφήβου στους αστυνομικούς ότι σκεφτόταν τη δολοφονία της μητέρας του επί μήνες και κάνουν λόγο για ανθρωποκτονία εν βρασμώ ψυχής.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 18χρονος θα υποστηρίξει ότι σκότωσε την μητέρα του έπειτα από καβγά και δεν είχε σκοπό να το κάνει.

Η οικογενειακή τραγωδία, εκτυλίχθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Φλαμουλάκι του Δήμου Τρικκαίων, με τον δράστη να συλλαμβάνεται χωρίς αντίσταση.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Σύμφωνα με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής η 54χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από στραγγαλισμό, ύστερα από έντονη πίεση στον λαιμό, η οποία προκλήθηκε όταν ο δράστης τύλιξε μια πετσέτα γύρω από αυτόν και την έσφιγγε για αρκετά λεπτά.

Όπως ανέφερε σχετικό ρεπορτάζ του Star, ίχνη αίματος στα μάτια και στα αυτιά της 54χρονης μαρτυρούν τη σφοδρότητα της πίεσης που ασκήθηκε, δείχνοντας πως ο νεαρός χρησιμοποίησε υπερβολική δύναμη μέχρι να επιφέρει τον θάνατο της μητέρας του.

Ακόμα, από την ιατροδικαστική προέκυψε και η ώρα θανάτου, η οποία τοποθετείται λίγα μόλις λεπτά πριν το τηλεφώνημα του 18χρονου στους αστυνομικούς ότι σκότωσε τη μητέρα του.
