Τρίκαλα: Ξανάρχισαν οι έρευνες στα συντρίμμια του «Βιολάντα»

05 Φεβ. 2026 10:50
Οι έρευνες στο κατεστραμμένο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα ξεκίνησαν εκ νέου σήμερα, Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2026, μετά από αρκετές ημέρες παύσης λόγω του υψηλού κινδύνου δεύτερης έκρηξης από τις συγκεντρώσεις προπανίου που είχαν εντοπιστεί στο έδαφος.

Σύμφωνα με τις τελευταίες μετρήσεις, τα επίπεδα προπανίου στο χώμα έχουν πλέον επανέλθει σε ασφαλή όρια, επιτρέποντας την επανέναρξη των εργασιών. Εμπειρογνώμονες, στελέχη της Πυροσβεστικής και τεχνικοί επιχειρούν στα συντρίμμια, με στόχο να απαντηθούν τα κρίσιμα ερωτήματα που προέκυψαν από την έκρηξη της 29ης Ιανουαρίου, η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες.

Στο επίκεντρο των ερευνών παραμένουν:

  • το αδήλωτο υπόγειο που εντοπίστηκε μετά την έκρηξη
  • η ύπαρξη μακροχρόνιας διαρροής προπανίου που δεν είχε γίνει αντιληπτή
  • τα μέτρα ασφαλείας (ή η έλλειψή τους) που επέτρεψαν τη συσσώρευση αερίου

Η εταιρεία έχει ορίσει δικό της τεχνικό σύμβουλο-εμπειρογνώμονα για την υπόθεση, ενώ παράλληλα διενεργείται η προανακριτική έρευνα από τις αρμόδιες αρχές.

Αναστολή πολιτιστικών εκδηλώσεων για 40 ημέρες

Η Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων αποφάσισε την αναστολή χρηματοδότησης και συμμετοχής της σε όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, καρναβαλικές δράσεις και κάθε άλλη προγραμματισμένη πολιτιστική δραστηριότητα για τις πρώτες 40 ημέρες από την ημέρα του δυστυχήματος.

Όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση, η απόφαση λαμβάνεται «ως ένδειξη πένθους, σεβασμού και συμπαράστασης προς τις οικογένειες των θυμάτων». Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Π.Ε. Τρικάλων εκφράζουν τη βαθιά θλίψη τους για τον άδικο χαμό των πέντε εργαζομένων και δηλώνουν ότι στέκονται με ευθύνη δίπλα στην τοπική κοινωνία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

