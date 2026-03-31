Τροχαίο ατύχημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου-Ιτέας, στην Πάτρα ένας τραυματίας ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό τροχαίο με σύγκρουση δύο οχημάτων στον Άγιο Νικόλαο Φωκίδας. Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα.

31 Μαρ. 2026 21:41
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης 31/3 στην εθνική οδό Ναυπάκτου-Ιτέας, στο ύψος του Αγίου Νικολάου Φωκίδας, προκαλώντας την κινητοποίηση των αρχών και των διασωστικών συνεργείων.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, δύο οχήματα συγκρούστηκαν μεταξύ τους με σφοδρότητα. Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν ο τραυματισμός ενός ατόμου, η κατάσταση του οποίου κρίθηκε σοβαρή από τους διασώστες.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το πλήρωμα του οποίου παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία. Στη συνέχεια, διεκομίσθη εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» στην Πάτρα για περαιτέρω ιατρική φροντίδα και εξετάσεις.

Στο σημείο του ατυχήματος μετέβησαν και δυνάμεις της Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, καθώς η κίνηση των οχημάτων διεξαγόταν με δυσκολία για αρκετή ώρα. Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ευπαλίου.

Πηγή: nafpaktianews.gr

