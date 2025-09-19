Τροχαίο ατύχημα στην Πάτρα: Σύγκρουση ΙΧ με φορτηγό στην Ελευθερίου Βενιζέλου – Ενας τραυματίας

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής, λίγο πριν τις 2, στη Λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πάτρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του pelop.gr, ένα ΙΧ αυτοκίνητο φέρεται να εξετράπη της πορείας του και να συγκρούστηκε με φορτηγό. Από τη σφοδρή σύγκρουση, το ΙΧ «χώθηκε» στο φορτηγό, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός του.

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν τον κόμβο του Αγίου Ιωάννη Πράτσικα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



