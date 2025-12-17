Τροχαίο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου: ΙΧ παρέσυρε ηλικιωμένο πεζό – Στο νοσοκομείο με τραύματα

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας, ακριβώς έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε ηλικιωμένο πεζό, προκαλώντας αναστάτωση και κινητοποίηση των Αρχών.

17 Δεκ. 2025 14:18
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Τετάρτης 17 Δεκεμβρίου 2025, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, όταν επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νεαρή γυναίκα παρέσυρε ηλικιωμένο άνδρα την ώρα που διέσχιζε τον δρόμο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ΙΧ κινούνταν με αυξημένη ταχύτητα επί της οδού Ηρώδου Αττικού και, κατά τη στροφή προς τη Βασιλέως Γεωργίου, χτύπησε τον ηλικιωμένο πεζό. Από τη σύγκρουση, ο άνδρας έπεσε στο οδόστρωμα και παρέμεινε αναίσθητος για αρκετή ώρα, φέροντας τραύματα στο κεφάλι και στο χέρι.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ, καθώς και προσωπικό ασφαλείας του Μεγάρου Μαξίμου και της Προεδρικής Φρουράς, οι οποίοι παρείχαν τις πρώτες βοήθειες μέχρι τη μεταφορά του τραυματία σε νοσοκομείο.

Λόγω του τροχαίου, η οδός Βασιλέως Γεωργίου παραμένει κλειστή, ενώ η οδηγός του οχήματος προσήχθη από τις αρμόδιες Αρχές για τα περαιτέρω. Από την ένταση της σύγκρουσης, το αυτοκίνητο παρέσυρε πινακίδα σήμανσης και ξερίζωσε μικρό δέντρο, προκαλώντας υλικές ζημιές στο σημείο.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία.

