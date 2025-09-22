Τροχαίο για την Ζωή Κωνσταντοπούλου, τι συνέβη
Τροχαίο ατύχημα για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κοντά στο Λαύριο
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας οδηγούσε μόνη της το βουλευτικό της όχημα στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, κοντά στο Λαύριο, χωρίς αστυνομική συνοδεία.
Θανατηφόρο τροχαίο μ’ ένα νεκρό στον Πειραιά – ΦΩΤΟ
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η Κωνσταντοπούλου έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο βγήκε εκτός δρόμου και ανατράπηκε για λίγο.
Ένας περαστικός που είδε το περιστατικό ενημέρωσε την Αστυνομία. Η ίδια δεν τραυματίστηκε, και γι’ αυτό δεν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News