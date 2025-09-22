Θανατηφόρο τροχαίο μ’ ένα νεκρό στον Πειραιά – ΦΩΤΟ

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής 21/9/2025 στον Πειραιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας 40χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά μια 33χρονη, ενώ αρχικά χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους.

Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολώνα.

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, με πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα να επιχειρούν προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.

Χωρίς τις αισθήσεις τους απεγκλωβίστηκαν δύο άτομα και παραδόθηκαν στο Ε.Κ.Α.Β. συνεπεία τροχαίου, στον Πειραιά . Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 21, 2025

