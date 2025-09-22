Θανατηφόρο τροχαίο μ’ ένα νεκρό στον Πειραιά – ΦΩΤΟ

To τροχαίο δυστύχημα μ’ ένα νεκρό και μια τραυματία συνέβη στον Πειραιά, όταν αυτοκίνητο προσέκρουσε σε κολόνα.

Θανατηφόρο τροχαίο μ' ένα νεκρό στον Πειραιά - ΦΩΤΟ
22 Σεπ. 2025 7:28
Pelop News

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Κυριακής 21/9/2025 στον Πειραιά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα ένας 40χρονος και να τραυματιστεί σοβαρά μια 33χρονη, ενώ αρχικά χρειάστηκε και η επέμβαση της πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό τους.

Θανατηφόρο τροχαίο μ' ένα νεκρό στον Πειραιά - ΦΩΤΟ

Συγκεκριμένα, το αυτοκίνητο, το οποίο κινούνταν στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και Σκυλίτση από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε κολώνα.

Θανατηφόρο τροχαίο μ' ένα νεκρό στον Πειραιά - ΦΩΤΟ

Στο σημείο κλήθηκε η πυροσβεστική, με πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα να επιχειρούν προκειμένου να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
8:33 Ισπανία και Γαλλία στο έλεος της κακοκαιρίας: Νεκρός στην Καταλονία, χάος σε πτήσεις και μετακινήσεις
8:31 Δημήτρης Καλογερόπουλος: Στις 12/10 το ετήσιο μνημόσυνο
8:25 Νέα πλατφόρμα ΥΠΟΙΚ: Πώς με ένα κλικ εργαζόμενοι και συνταξιούχοι θα βλέπουν τις αυξήσεις στις αποδεοχές τους από το 2026
8:19 Νέο τροχαίο: Ντελαπάρησε αυτοκίνητο στη Ποσειδώνος, στο νοσοκομείο ο οδηγός
8:18 Εορτολόγιο: Γιορτάζει σήμερα κάποιος με σπάνιο όνομα; Μάθετε εδώ!
8:10 Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο: Τέλος χρόνου για τις αιτήσεις, ποιοι δικαιούνται εκπτώσεις ώς 70%
8:03 Ξεκινά ξανά το Ψηφιακό Φροντιστήριο: Εμπλουτισμένο πρόγραμμα με «ζωντανά» μαθήματα
8:00 Βοιωτία: Η καταγγελία και η αποκάλυψη της φρίκης με τη θαμμένη γυναίκα
7:52 Ο Μητσοτάκης στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ: Επαφές με ηγέτες και επενδυτές, η συνάντηση με Ερντογάν
7:46 Ο επικήδειος Τραμπ για τον δολοφονηθέντα Τσάρλι Κερκ: «Είναι μάρτυρας»
7:41 Αν και τη νύχτα φθινοπώριασε, παραμένει ζεστός ο καιρός, η πρόγνωση για την Πάτρα σήμερα 22/9
7:34 Παγκράτι: Πυροβόλησαν 33χρονο στη μέση του δρόμου
7:28 Θανατηφόρο τροχαίο μ’ ένα νεκρό στον Πειραιά – ΦΩΤΟ
7:19 Δυνατός σεισμός στο Αγιο Ορος, αισθητός και στη Θεσσαλονίκη
7:12 «Αγουρη» βία
22:24 Ιταλία: Στόχος το έλλειμμα κάτω από 3% το 2025
22:14 Στις 5 Οκτωβρίου εκλογές στη Συρία
22:02 Τι αποκάλυψε η Ντενίση για την Βουγιουκλάκη
21:52 Πρώτο φιλικό για Ερμή και ΑΟ Αιγιαλέων και δοκιμές
21:41 Ο Ζούγκεμπεργκ υπόσχεται «επανάσταση» με τα νέα γυαλιά της ΜΕΤΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ