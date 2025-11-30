Τροχαίο στη Λούτσα: Ένας νεκρός και δύο τραυματίες από τρελή πορεία ενός αυτοκινήτου

Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στην περιοχή της Λούτσας όπου ένας άνδρας έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ένα ΙΧ αυτοκίνητο το οποίο εξετράπη της πορείας του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα όταν ο οδηγός του ΙΧ, κινούμενος επί της λεωφόρου Αρτέμιδος, έχασε-για άγνωστο λόγο μέχρι στιγμής-τον έλεγχο του οχήματος με αποτέλεσμα αυτό να εκτραπεί της πορείας του και να πέσει πάνω σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, την ώρα όμως που τρία άτομα μετέφεραν πράγματα και τα έβαζαν στο πορτ μπαγκάζ.

Tο αυτοκίνητο παρέσυρε τους πεζούς τραυματίζοντας θανάσιμα έναν εξ αυτών και ελαφρά ένα δεύτερο άτομο. Και οι δύο, όπως και οδηγός του αυτοκινήτου ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά, μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο ΚΑΤ ενώ προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



