Τροχαίο στη Λούτσα: «Πολύ πιθανό να ήταν μεθυσμένος ο οδηγός» λέει ο θείος του 24χρονου που σκοτώθηκε

«Δυστυχώς μόλις τα παιδιά είχαν έρθει και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματα έξω από το αυτοκίνητο, ήρθε [ο οδηγός] με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους» λέει ο Γιάννης Πολιτόπουλος, που την ώρα του δυστυχήματος έλειπε στην Αθήνα και επέστρεψε εσπευσμένα στη Λούτσα όταν ενημερώθηκε για την τραγωδία.

30 Νοέ. 2025 11:27
Pelop News

Συγκλονίζει ο θείος του 24χρονου νεαρού που έχασε τραγικά τη ζωή του εχθές το βράδυ στη Λούτσα, όταν οδηγός που έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα έπεσε πάνω στον ίδιο και σε μέλη της οικογένειάς του καθώς έβγαιναν από το σταθμευμένο αμάξι τους.

«Δυστυχώς μόλις τα παιδιά είχαν έρθει και είχαν σταθμεύσει και έβγαζαν τα πράγματα έξω από το αυτοκίνητο, ήρθε [ο οδηγός] με ιλιγγιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους» λέει ο Γιάννης Πολιτόπουλος, που την ώρα του δυστυχήματος έλειπε στην Αθήνα και επέστρεψε εσπευσμένα στη Λούτσα όταν ενημερώθηκε για την τραγωδία.

Όπως εξηγεί ο ίδιος, μόνο ένα άτομο, η αδερφή του και μητέρα του 24χρονου βρισκόταν στο εσωτερικό του παρκαρισμένου οχήματος, μαζί με ένα σκυλάκι. «Εκείνη την ώρα μέσα στο αυτοκίνητο είχε μείνει μόνο η αδελφή μου με ένα σκυλάκι. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκινήτου, ο ανιψιός και βαφτισιμιός μου ήταν πίσω στο πορτ μπαγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του».

«Η πρώτη που βγήκε εκτός σπιτιού ήταν η μητέρα μου (η γιαγιά του 24χρονου). Την ειδοποίησε η ανιψιά μου. Εκείνη άκουσε, γύρισε και είδε τη μάνα της, τον αδελφό της και την κοπέλα του αδελφού της χωρίς τις αισθήσεις τους», συμπληρώνει.

Σε ερώτηση εάν η οικογένεια έχει μάθει από την Τροχαία εάν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, ο θείος και νονός του θύματος απάντησε πως το θεωρούν πολύ πιθανό, «απ’ ό,τι έχουν καταλάβει».

