Τροχαίο στην Κηφισίας: Μοτοσικλέτα χτύπησε πεζό

Το συμβάν σημειώθηκε νωρίς το πρωί στο ρεύμα ανόδου της λεωφόρου Κηφισίας, με την κυκλοφορία να παραμένει επιβαρυμένη

Τροχαίο στην Κηφισίας: Μοτοσικλέτα χτύπησε πεζό
21 Νοέ. 2025 8:43
Pelop News

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού καταγράφηκε λίγο πριν από τις 08:00 το πρωί της Παρασκευής στη λεωφόρο Κηφισίας, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακά προβλήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο ο πεζός όσο και ο οδηγός της μηχανής.

Λόγω του συμβάντος, η κίνηση στην Κηφισίας παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στο ύψος της οδού Αρκαδίας, στο ρεύμα προς Κηφισιά, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:00 Πάτρα: Πού οφειλόταν το χθεσινό «μπλακ άουτ» στη μισή Πάτρα, τεχνικός της ΔΕΔΔΗΕ εξηγεί στην «Π» το είδος της βλάβης
10:59 Μεσολόγγι: Ανήλικοι εξωσχολικοί γρονθοκόπησαν 15χρονο εντός σχολείου
10:57 Φρανκενστάιν: Η συγγνώμη του Θεού από το δημιούργημά του
10:51 Σε διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις
10:48 Εβγαλε όπλο σε ιδιοκτήτρια περιπτέρου στη Ναύπακτο
10:43 Πάτρα: Η παιδική παράσταση «Το Κανόνι της Ειρήνης» στις 30/11
10:40 Οι Έλληνες ταξιδιώτες ανακτούν τον έλεγχο: Πώς η κορυφαία εταιρεία αποζημίωσης πτήσεων και αποσκευών, AirAdvisor, ενισχύει τους επιβάτες της Aegean
10:38 Προϋπολογισμός 2026: Αυξημένος δανεισμό και πρόωρη αποπληρωμή χρέους το 2026
10:30 Πάτρα-Στεγαστική κρίση: Κλειστό το 25% των κατοικιών, αναξιοποίητα 31.000 ακίνητα
10:28 Επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Πάτρα
10:26 Θεσπρωτία: Τόνοι λάσπης καταστρέφουν καλλιέργειες ΦΩΤΟ
10:21 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην Ιόνια Οδό
10:15 Μύλος των Ξωτικών: Η μαγεία επιστρέφει, σήμερα η έναρξη
10:09 Οι πρώτες δηλώσεις Ματσούκα μετά τη σύλληψή της: Δεν εγκλημάτισα
10:02 Σαντορίνη: Συνελήφθη 48χρονος για κύκλωμα πειρατείας
10:00 Διεκδικητική Κίνηση Εμπόρων Πάτρας: Λαϊκές αγορές, θα μιλήσει ο Εμπορικός Σύλλογος;
9:55 Βολές Τουρκίας στην Ελλάδα για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό
9:54 Προσλήψεις 95 ατόμων στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων
9:37 Η Κατάργηση του ΦΠΑ ως Μοχλός Πραγματικής Ανάπτυξης και Τοπικής Αυτονομίας
9:37 SocialWork4All: Διαγωνισμός «Ζωγραφίζω – Αποστιγματίζω» για την προσβασιμότητα ΑμεΑ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ