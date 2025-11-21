Τροχαίο στην Κηφισίας: Μοτοσικλέτα χτύπησε πεζό

Τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού καταγράφηκε λίγο πριν από τις 08:00 το πρωί της Παρασκευής στη λεωφόρο Κηφισίας, προκαλώντας αναστάτωση και κυκλοφοριακά προβλήματα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μοτοσικλέτα παρέσυρε πεζό κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τόσο ο πεζός όσο και ο οδηγός της μηχανής.

Λόγω του συμβάντος, η κίνηση στην Κηφισίας παρουσιάζει σημαντικές καθυστερήσεις, ιδιαίτερα στο ύψος της οδού Αρκαδίας, στο ρεύμα προς Κηφισιά, στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Οι αρχές βρίσκονται στο σημείο για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και τη διερεύνηση των αιτίων του ατυχήματος.

