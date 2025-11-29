Τροχαίο στην Πατρών – Πύργου: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολώνα και κατέληξε εκτός δρόμου

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης Βουνάργου.

Λίγο πριν τις 4.45, όχημα που κινούνταν με κατεύθυνση προς Αμαλιάδα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε πλαγίως σε κολώνα και συνέχισε ανεξέλεγκτο, περνώντας πάνω από τους θάμνους στο πλάι του δρόμου, πριν ακινητοποιηθεί λίγα μέτρα πιο μακριά.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στη νοσηλευτική μονάδα Πύργου για τις απαραίτητες εξετάσεις. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

πηγή ilialive.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



