Τροχαίο στην Πατρών – Πύργου: Αυτοκίνητο «καρφώθηκε» σε κολώνα και κατέληξε εκτός δρόμου

Λίγο πριν τις 4.45, όχημα που κινούνταν με κατεύθυνση προς Αμαλιάδα εξετράπη της πορείας του, προσέκρουσε πλαγίως σε κολώνα και συνέχισε ανεξέλεγκτο, περνώντας πάνω από τους θάμνους στο πλάι του δρόμου, πριν ακινητοποιηθεί λίγα μέτρα πιο μακριά.

29 Νοέ. 2025 18:18
Pelop News

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Εθνική Οδό Πατρών – Πύργου, στο ύψος της διασταύρωσης Βουνάργου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο οδηγός τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στη νοσηλευτική μονάδα Πύργου για τις απαραίτητες εξετάσεις. Οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

πηγή ilialive.gr

