Τροχαίο στον Κηφισό: Καραμπόλα τεσσάρων Ι.Χ. στη Μεταμόρφωση – Μποτιλιάρισμα έως το Περιστέρι

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον Κηφισό, στο ρεύμα προς Λαμία, όταν τέσσερα αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, προκαλώντας μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στο σημείο.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στο μεσημέρι της 28ης Οκτωβρίου, στο ύψος της Μεταμόρφωσης, κάτω από συνθήκες που παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες. Η καραμπόλα τεσσάρων οχημάτων είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση ζημιών και τον τραυματισμό επιβατών.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά των τραυματιών, καθώς και γερανοί για την απομάκρυνση των εμπλεκόμενων αυτοκινήτων από το οδόστρωμα.

Η κυκλοφορία στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, ενώ η ουρά των οχημάτων εκτείνεται ήδη από το ύψος του Περιστερίου. Οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν υπομονή και προσοχή μέχρι να αποκατασταθεί πλήρως η κυκλοφορία.

