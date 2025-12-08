Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου

Νίκησε 88-77 τα Πεύκα στη Θεσσαλονίκη γυρίζοντας από το -18!

08 Δεκ. 2025 22:00
Pelop News

Ο Κένταλ Σμιθ έδειξε με το «καλημέρα» ότι μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα όχι μόνο στον Κόροιβο αλλά και στην Elite League, και έτσι ήταν καταλυτικός ώστε ο Κόροιβος να επιστρέψει από το -18 (27-9) και να κερδίσει με 88-77 τους Μαχητές στα Πεύκα.

Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη

Η ομάδα της Αμαλιάδας με αυτή τη νίκη της έπιασε τους Μαχητές στο 5-5, και με τον Σμίθ να ανεβάζει την απόδοση του (21 π., 4/5 βολές, 4/6 διπ., 3/5 τριπ., 4 ριμπ., 5 ασίστ, 1 κλεψ.) και ουσιαστικά με τις αποφάσεις του να ωθεί την ομάδα της Ηλείας να προσπεράσει στο σκορ με 38-39 στο 22’ και να κρατήσει την υπέρ της διαφορά ως το τέλος.

Εξαιρετικός και ο Βάρνερ με 20 πόντους (9/18 διπ., 6 ριμπ.) αλλά και ο «διπλός» Πετανίδης (15 π.,5/9 διπ., 1/3 τριπ., 11 ριμπ.).

Παράλληλα μία ακόμη μεστή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Πατρινός γκαρντ, διεθνής με τις μικρές Εθνικές ομάδες, Χάρης Παρασκευόπουλος με 11 πόντους σε 21.55 με 2/2 βολές, 3/4 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 20 στην αξιολόγηση!

Για τους γηπεδούχους ο Μπάνκς σκόραρε 27 πόντους (5/16 διπ., 4/9 τριπ., 7 ασίστ) και ο Ντούμπαρ 21 πόντους (4/8 διπ., 3/5 τριπ., 11 ριμπ.).

Elite League
11η Αγωνιστική
Τα αποτελέσματα:

Αιγάλεω-Σοφάδες 83-73
Πρωτέας Βούλας-ΑΓΕΧ 89-97
Νίκη Βόλου-Δόξα Λευκάδας 87-91
Πανερυθραϊκός-Ψυχικό 77-65
Λαύριο-Δάφνη 100-58
Παπάγου-Μεγαρίδα 81-82
Πεύκα-Κόροιβος 77-88
Ρεπό: Vikos Φalcons

Το φύλλο αγώνα:

Πεύκα-Κόροιβος 77-88

Διαιτητές: Ντόγκας-Ζαχαρής-Μαραμής (Μοσχοτόγλου)

Δεκάλεπτα: 21-6, 38-35, 50-58, 77-88

ΠΕΥΚΑ (Γεροφώτης): Αμπαράς, Μπανκς 27 (4), Πουρλίδας 2, Κατσαμούρης 7, Νώτης 14, Καρπούζης, Χαραλαμπίδης 6 (1), Καλαϊτζίδης, Ντούμπαρ 21 (3), Κομνιανίδης

ΚΟΡΟΙΒΟΣ (Γιαπλές): Σμιθ 21 (3), Λεμπέσης 7 (1), Κωνσταντινίδης 10 (2), Πιλάβιος, Παρασκευόπουλος 11 (1), Βάρνερ 20, Πετανίδης 15 (1), Κάτζος, Καλιανιώτης 4

Η επόμενη αγωνιστική (12η, 13-15/12)

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

17:00 Vikos Φalcons-Μαχητές Πειραματικό

17:00 ΑΓΕΧ-Αιγάλεω

17:00 Σοφάδες-Παπάγου

17:00 Δάφνη-Πανερυθραϊκός

17:00 Ψυχικό-Νίκη Βόλου

17:00 Δόξα Λευκάδας-Κόροιβος

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου

18:30 Μεγαρίδα-Λαύριο

Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
