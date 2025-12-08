Τρόμος στο Νέο Ηράκλειο: 16χρονος λήστεψε δύο 12χρονα κορίτσια με μαχαίρι

Στο Νέο Ηράκλειο, ένας 16χρονος συνελήφθη επ’ αυτοφώρω μετά από ληστεία δύο 12χρονων κοριτσιών. Ο ανήλικος πλησίασε τα κορίτσια το απόγευμα και με την απειλή μαχαιριού τους αφαίρεσε τα κινητά τους τηλέφωνα. Αμέσως κλήθηκε η Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., η οποία εντόπισε τον δράστη σε κοντινή απόσταση. Ο 16χρονος προσπάθησε να διαφύγει, αλλά οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν, κατασχέθηκαν το μαχαίρι και τα κλεμμένα κινητά, τα οποία επιστράφηκαν στις ανήλικες.

Ο δράστης οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, όπου ταυτοποιήθηκε ως υπαίτιος της ληστείας. Στη συνέχεια παραπέμφθηκε στον εισαγγελέα, ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και σε γονέα του για παραμέληση εποπτείας. Το περιστατικό προκαλεί έντονη ανησυχία για την ασφάλεια των ανηλίκων στην περιοχή.

