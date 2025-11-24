Τρόμος στο Τόκιο: 80χρονος νεκρός, 10 τραυματίες σε πολλαπλές συγκρούσεις – Συνελήφθη ο οδηγός που προσπάθησε να διαφύγει ΒΙΝΤΕΟ

Ένας ηλικιωμένος έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον δέκα άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Άντατσι του Τόκιο, όταν οδηγός ενεπλάκη σε διαδοχικές συγκρούσεις και προσπάθησε να διαφύγει πεζός, προτού ακινητοποιηθεί από την αστυνομία.

Τρόμος στο Τόκιο: 80χρονος νεκρός, 10 τραυματίες σε πολλαπλές συγκρούσεις - Συνελήφθη ο οδηγός που προσπάθησε να διαφύγει ΒΙΝΤΕΟ
24 Νοέ. 2025 12:28
Pelop News

Σοβαρό περιστατικό διαδοχικών συγκρούσεων σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας στο διαμέρισμα Άντατσι του Τόκιο, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες. Ο οδηγός συνελήφθη αφού προσπάθησε να εγκαταλείψει το σημείο, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν το συμβάν συνδέεται με κλοπή οχήματος που είχε δηλωθεί νωρίτερα.

Ένας άνδρας περίπου 80 ετών έχασε τη ζωή του στο Άντατσι του Τόκιο, σε ένα περιστατικό που οι αρχές χαρακτηρίζουν ως πιθανό χτύπημα και εγκατάλειψη. Το συμβάν συνέβη γύρω στις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας και προκάλεσε πανικό, καθώς ο ίδιος οδηγός φέρεται να προκάλεσε συγκρούσεις σε περισσότερα από ένα σημεία.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δέκα ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ μια γυναίκα εντοπίστηκε αναίσθητη και δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Τόκιο προχώρησε στη σύλληψη του οδηγού, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να εγκαταλείψει την περιοχή πεζός μετά τις συγκρούσεις. Το σημείο όπου ακινητοποιήθηκε βρίσκεται περίπου μισό χιλιόμετρο βόρεια από το δημαρχείο του Άντατσι.

Το δημόσιο δίκτυο NHK μετέδωσε ότι οι συγκρούσεις σημειώθηκαν σε πολλαπλά σημεία, με τις αρχές να ερευνούν την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων.

Παράλληλα, το TBS ανέφερε –σύμφωνα με την εφημερίδα Japan Times– ότι δύο ώρες πριν από το περιστατικό είχε δηλωθεί κλοπή οχήματος από κοντινή αντιπροσωπεία. Οι αρχές εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο ο δράστης να χρησιμοποίησε το κλεμμένο αυτοκίνητο και τα δύο περιστατικά να συνδέονται.

Η έρευνα για τα κίνητρα και τις συνθήκες του συμβάντος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ το Άντατσι παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:44 Ζελένσκι: «Πρόοδος στις διαπραγματεύσεις, αλλά η ειρήνη παραμένει μακριά» – Με τηλεδιάσκεψη στη Σύνοδο της ΕΕ
12:35 Ξεκίνησε η πίστωση των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους: Σε λειτουργία η πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, δείτε αν τη δικαιούστε
12:28 Τρόμος στο Τόκιο: 80χρονος νεκρός, 10 τραυματίες σε πολλαπλές συγκρούσεις – Συνελήφθη ο οδηγός που προσπάθησε να διαφύγει ΒΙΝΤΕΟ
12:21 Ο Τσίπρας «ξεγυμνώνει» τον Βαρουφάκη: Από asset της διαπραγμάτευσης σε βαρίδι για τη χώρα
12:16 Πάτρα: Παρουσιάστηκε η νέα προσβάσιμη εφαρμογή TAXI PATRAS 18300 – Φωνητικός βοηθός, live tracking και ασφάλεια για όλους
12:10 Αγρίνιο–Αμφιλοχία: Τραυματισμένο άλογο αβοήθητο για ώρες μετά από τροχαίο λόγω νομοθετικού κενού ΦΩΤΟ-ΒΙΝΤΕΟ
12:02 Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και επίμονα φαινόμενα από την Τρίτη – Σε πορτοκαλί συναγερμό η Δυτική Ελλάδα
12:00 Πάτρα – Συνδιάσκεψη ΠΑΣΟΚ: Σκληρή κριτική και μηνύματα αλλαγής – Πολιτικές δεσμεύσεις Ανδρουλάκη
11:55 Αυστραλία: Οργή στη Γερουσία για τη γερουσιαστή Χάνσον που εμφανίστηκε με μπούρκα – Κατηγορίες για ρατσισμό ΒΙΝΤΕΟ
11:45 Αμαλιάδα: Του είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα, αλλά οδηγούσε!
11:44 Τάιλερ Μακμπέθ προς Τσίπρα: «Μη χρησιμοποιείς το όνομά μου για προώθηση του βιβλίου σου»
11:38 Πάτρα: Ο Κ. Πελετίδης αποχαιρετά τον Γιάννη Γκοτσόπουλο – Σύντροφο, αγωνιστή και πρώην δημοτικό σύμβουλο
11:30 Ηράκλειο: Σοκ και θλίψη για την απώλεια της 2χρονης Εφραιμίας – Σκηνές αρχαίας τραγωδίας στο Βενιζέλειο
11:30 Χειροπέδες σε οδηγό με …σουγιά!
11:29 Τόκιο: Οχημα έπεσε σε πεζούς, νεκρός ηλικιωμένος, 10 τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
11:23 Οι γείτονες της Νέας Περάμου μιλούν για 15 χρόνια φόβου: «Ήταν θέμα χρόνου να γίνει το κακό»
11:19 Αιθιοπία: Εξερράγη το ηφαίστειο Χάιλι Γκούμπι μετά από τουλάχιστον 10.000 χρόνια σιωπής
11:18 Πολάκης κατά Τσίπρα: «Λέει πολλά ψέματα – Δεν παίρνω πίσω ούτε λέξη»
11:15 Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Η Ελλάδα από περιφερειακός παίκτης γίνεται πρωταγωνιστής στην ενέργεια»
11:11 Πάτρα: Δράση ενημέρωσης για την έμφυλη βία από τον Ξενώνα Φιλοξενίας – 12 χρόνια προστασίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 24/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ