Τρόμος στο Τόκιο: 80χρονος νεκρός, 10 τραυματίες σε πολλαπλές συγκρούσεις – Συνελήφθη ο οδηγός που προσπάθησε να διαφύγει ΒΙΝΤΕΟ

Σοβαρό περιστατικό διαδοχικών συγκρούσεων σημειώθηκε λίγο μετά τις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας στο διαμέρισμα Άντατσι του Τόκιο, με τραγικό απολογισμό έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες. Ο οδηγός συνελήφθη αφού προσπάθησε να εγκαταλείψει το σημείο, ενώ οι αρχές εξετάζουν αν το συμβάν συνδέεται με κλοπή οχήματος που είχε δηλωθεί νωρίτερα.

Ένας άνδρας περίπου 80 ετών έχασε τη ζωή του στο Άντατσι του Τόκιο, σε ένα περιστατικό που οι αρχές χαρακτηρίζουν ως πιθανό χτύπημα και εγκατάλειψη. Το συμβάν συνέβη γύρω στις 12:30 το μεσημέρι της Δευτέρας και προκάλεσε πανικό, καθώς ο ίδιος οδηγός φέρεται να προκάλεσε συγκρούσεις σε περισσότερα από ένα σημεία.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δέκα ακόμη άνθρωποι τραυματίστηκαν, ενώ μια γυναίκα εντοπίστηκε αναίσθητη και δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία του Τόκιο προχώρησε στη σύλληψη του οδηγού, ο οποίος φέρεται να προσπάθησε να εγκαταλείψει την περιοχή πεζός μετά τις συγκρούσεις. Το σημείο όπου ακινητοποιήθηκε βρίσκεται περίπου μισό χιλιόμετρο βόρεια από το δημαρχείο του Άντατσι.

Το δημόσιο δίκτυο NHK μετέδωσε ότι οι συγκρούσεις σημειώθηκαν σε πολλαπλά σημεία, με τις αρχές να ερευνούν την ακριβή αλληλουχία των γεγονότων.

Παράλληλα, το TBS ανέφερε –σύμφωνα με την εφημερίδα Japan Times– ότι δύο ώρες πριν από το περιστατικό είχε δηλωθεί κλοπή οχήματος από κοντινή αντιπροσωπεία. Οι αρχές εξετάζουν τώρα το ενδεχόμενο ο δράστης να χρησιμοποίησε το κλεμμένο αυτοκίνητο και τα δύο περιστατικά να συνδέονται.

Η έρευνα για τα κίνητρα και τις συνθήκες του συμβάντος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ το Άντατσι παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή.

