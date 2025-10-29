Τρόμος στον ΒΟΑΚ: 32χρονος οδηγός χτυπούσε σκόπιμα αυτοκίνητα στην Κρήτη

Στιγμές τρόμου έζησαν οι οδηγοί στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα από Πρασά μέχρι Γούβες, όταν ένας 32χρονος οδηγός άρχισε να επιταχύνει επικίνδυνα και να πέφτει επανειλημμένα πάνω σε προπορευόμενα αυτοκίνητα. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο δρόμος μετατράπηκε σε πεδίο χάους, με τουλάχιστον οκτώ οχήματα να εμπλέκονται στη μανιασμένη πορεία του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 32χρονος δεν σταμάτησε ούτε μετά τις πρώτες συγκρούσεις, συνεχίζοντας να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Ευτυχώς, από το απίστευτο περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα αίτια που οδήγησαν τον άνδρα σε αυτή την επικίνδυνη συμπεριφορά διερευνώνται από τις αρχές.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Creta24 (@creta24.gr)

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



