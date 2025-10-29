Τρόμος στον ΒΟΑΚ: 32χρονος οδηγός χτυπούσε σκόπιμα αυτοκίνητα στην Κρήτη

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, όταν ένας 32χρονος άρχισε να προκαλεί σκόπιμες συγκρούσεις με άλλα οχήματα, σκορπώντας τον πανικό στους οδηγούς.

Τρόμος στον ΒΟΑΚ: 32χρονος οδηγός χτυπούσε σκόπιμα αυτοκίνητα στην Κρήτη
29 Οκτ. 2025 13:43
Pelop News

Στιγμές τρόμου έζησαν οι οδηγοί στον ΒΟΑΚ, στο τμήμα από Πρασά μέχρι Γούβες, όταν ένας 32χρονος οδηγός άρχισε να επιταχύνει επικίνδυνα και να πέφτει επανειλημμένα πάνω σε προπορευόμενα αυτοκίνητα. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο δρόμος μετατράπηκε σε πεδίο χάους, με τουλάχιστον οκτώ οχήματα να εμπλέκονται στη μανιασμένη πορεία του.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 32χρονος δεν σταμάτησε ούτε μετά τις πρώτες συγκρούσεις, συνεχίζοντας να κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε, προσπάθησε να διαφύγει πεζός, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη από άνδρες της ΕΛ.ΑΣ.

Ευτυχώς, από το απίστευτο περιστατικό δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ενώ τα αίτια που οδήγησαν τον άνδρα σε αυτή την επικίνδυνη συμπεριφορά διερευνώνται από τις αρχές.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Creta24 (@creta24.gr)
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:20 Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης διάρκειας στην Ιόνια Οδό – Σε ποιο σημείο και ως πότε
16:14 «Από το θυμάμαι στο δημιουργώ»: Η νέα δράση της Καρναβαλικής Ακαδημίας με τη στήριξη του ΥΠΠΟ – Στο pelop.gr ο Α. Σταθόπουλος
16:12 Φοινικούντα: Η ανιψιά του 68χρονου ζητά άρση απορρήτου του τηλεφώνου της
16:04 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Ρήγας Θανασάς στο πλευρό του Αντώνη Κουνάβη – Και οι οκτώ πρώτοι υποψήφιοι μαζί του
15:56 Δημήτρης Ανάγνου: Λεβέντης σε όλα του! – Έφυγε από τη ζωή και κηδεύτηκε
15:53 Πρόκριση στα πέναλτι για τη Θύελλα!
15:48 Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει μεγάλη εμπορική συμφωνία με τη Νότια Κορέα
15:40 Συνελήφθη οπαδός που έδωσε φωτοβολίδες στον 12χρονο γιο του στο Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης
15:32 Το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας ζητά μέτρα ασφαλείας αλλά και πλήρη αποτίμηση στατικής επάρκειας για το πρώην κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών
15:24 Ψηφίστηκε το δικαστικό αίτημα άρσης της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου
15:16 Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SANDLÖPARE
15:08 Πάτρα: Πρεμιέρα για το ΔΗΠΕΘΕ στο Θέατρο Μπάρρυ το Σάββατο 8 Νοεμβρίου
15:01 Στη φυλακή ο 50χρονος για τον άγριο ξυλοδαρμό της συντρόφου του στο Κορωπί
15:00 Μικρές χωματερές στην Πάτρα: Καθαριότητα εκτός ελέγχου
14:58 Διασωληνωμένη στο Ασκληπιείο η 70χρονη που δέχθηκε επίθεση στη Γλυφάδα – Μάχη για να κρατηθεί στη ζωή
14:55 Ξυλούρης για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Δεν υπάρχει σκάνδαλο – Θα γελάσουμε καλά στην Εξεταστική»
14:45 ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ: «Οι κυβερνητικές πηγές οδηγούνται από φάλτσο σε φάλτσο»
14:45 Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας: Επισκέψεις και επιθεωρήσεις στα αεροδρόμια Αράξου και Νέας Αγχιάλου
14:39 Σφοδρή σύγκρουση Κανέλλη – Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: Αντεγκλήσεις, βαριές εκφράσεις και πολιτικά υπονοούμενα
14:37 Εκλογές ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Ο Γιώργος Γραμματίκας με τον Αντώνη Κουνάβη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 29/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ