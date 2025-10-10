Τρόντσα: «Η επιστροφή μου στην ΕΑΠ γέννησε ξεχωριστά συναισθήματα».

10 Οκτ. 2025 19:50
Δηλώσεις για την επιστροφή της στα ταραφλεξ έκανε η έμπειρη βολειμπολιστρια της ΕΑΠ η οποία μετά από δύο χρόνια επέστρεψε στην δράση για να βοηθήσει την ομάδα της ΕΑΠ στο πρωτάθλημα της Β΄  Εθνικής.

Η πατρινή κεντρικός έκανε δηλώσεις στην σελίδα της ΕΑΠ η οποία ανέφερε: «Μια από τις παλιές «καραβάνες» στον χώρο του πατρινού βόλεϊ είναι η κεντρικός Μαρία Τρόντσα η οποία το καλοκαίρι ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση του προπονητή μας, Νίκου Κορδού, για να ενισχύσει στην ομάδα μας στη φετινή «περιπέτεια».

Η Μαρία Τρόντσα, λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα τόνισε: «Είναι πάντα ξεχωριστό συναίσθημα να επιστρέφεις σε έναν χώρο που σε έχει “μεγαλώσει” αθλητικά και προσωπικά. Η ΕΑΠ δεν είναι απλώς μια ομάδα για μένα — είναι ένα σημείο αναφοράς στη διαδρομή μου, ένας χώρος όπου νιώθω ο εαυτός μου.

Αυτές τις εβδομάδες δουλεύουμε με ένταση και συγκέντρωση, με στόχο να παρουσιάσουμε μια ομάδα με συνοχή και χαρακτήρα. Τα φιλικά μάς βοηθούν να τεστάρουμε την αγωνιστική μας κατάσταση και να “χτίσουμε” τις σχέσεις μέσα στο γήπεδο.

Η στήριξη που έχουμε από τον προπονητή και τη διοίκηση, είναι σημαντική, καθώς αμφότεροι φροντίζουν να μη μας λείπει τίποτα.

Για μένα, η εμπειρία είναι σημαντική, αλλά δεν αρκεί. Αυτό που μετράει πραγματικά είναι η ψυχή, το πάθος και οι στιγμές που δημιουργούνται μέσα και έξω από το γήπεδο. Αυτά είναι που μένουν στο τέλος. Και με αυτή τη διάθεση, συνεχίζουμε όλες μαζί -βήμα βήμα- με στόχο να φτάσουμε στην έναρξη του πρωταθλήματος έτοιμες, ενωμένες και δυνατές».
