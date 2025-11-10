Τσατραφύλλιας: «Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία» – Νέα κύματα βροχών και καταιγίδων σε Δυτική Ελλάδα και Αιγαίο

Παραμένει σε εγρήγορση η Δυτική Ελλάδα, καθώς οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για νέα φάση καταιγίδων και βροχοπτώσεων, με την κακοκαιρία να επιμένει και σήμερα, κυρίως σε Αιτωλοακαρνανία, Ιόνιο και Θράκη.

10 Νοέ. 2025
«Δεν έχει τελειώσει η κακοκαιρία…», προειδοποιεί ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, λίγες ώρες μετά τα έντονα φαινόμενα που έπληξαν την Αττική και μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με την πρόγνωσή του, ισχυρές καταιγίδες αναμένονται κατά διαστήματα σε Αιτωλοακαρνανία, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα, Ηλεία, Μεσσηνία, ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ από το βράδυ έως αύριο το μεσημέρι τα φαινόμενα θα ενταθούν σε Θράκη, βόρειο και ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Στην Αττική, η ένταση της βροχής μειώνεται σταδιακά, με εξασθενημένα φαινόμενα έως περίπου τις 17:00.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, στη διάρκεια της νυχτερινής καταιγίδας καταγράφηκαν πάνω από 1.000 κεραυνοί και αστραπές μέσα σε λιγότερο από δύο ώρες, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς, πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, υπενθύμισε ότι η χώρα βιώνει ολοένα και συχνότερα φαινόμενα έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας, τονίζοντας πως η ενίσχυση των εθνικών υποδομών πρόγνωσης και έγκαιρης προειδοποίησης αποτελεί κρίσιμη παράμετρο στη διαχείριση ακραίων καιρικών φαινομένων.

Η ΕΜΥ έχει ήδη επικαιροποιήσει το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, καλώντας τους πολίτες να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις και να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις στις περιοχές όπου τα φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ανακοίνωση της ΕΜΥ:

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 19 που εκδόθηκε την Παρασκευή (07-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

1. Σήμερα Δευτέρα (10-11-25)

α. μέχρι και τις μεσημβρινές ώρες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά

β. μέχρι αργά το απόγευμα στη δυτική Πελοπόννησο καθώς και στα νότια τμήματα της ανατολικής Πελοποννήσου

γ. στην κεντρική και την ανατολική Μακεδονία

δ. από νωρίς το απόγευμα στη Θράκη

ε. στην Αττική έως και το απόγευμα.

2. Την Τρίτη (11-11-25)

α. μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη

β. από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.
