Τσατραφύλλιας: «Η κακοκαιρία Byron δεν έχει τελειώσει» – Σοβαρά προβλήματα σε Αττική, 100+ κλήσεις στην Άμεση Δράση

Με νέα ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την κακοκαιρία Byron, τονίζοντας ότι τα έντονα φαινόμενα παραμένουν ενεργά σε Πιερία, Ημαθία, Θεσσαλία, Σποράδες, Φθιώτιδα, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα. Στην Αττική, τα ύψη βροχής ξεπερνούν τα 200 mm σε ορισμένες περιοχές, ενώ η Αστυνομία έχει δεχθεί πάνω από 100 κλήσεις για συμβάντα, πραγματοποιώντας ήδη 12 απεγκλωβισμούς.

Συγκεκριμένα, τον «κώδωνα» του κινδύνου για τη συνέχιση της κακοκαιρίας Byron έκρουσε με ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας, επισημαίνοντας πως «η κακοκαιρία δεν έχει τελειώσει». Όπως σημείωσε, μέχρι το πρωί του Σαββάτου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής σε επτά περιοχές: Πιερία, Ημαθία, Θεσσαλία, Σποράδες, Φθιώτιδα, Ανατολικό Αιγαίο και Δωδεκάνησα.

Στην ανάρτησή του τόνισε ότι, παρά την ομαλή εκτόνωση στην Αττική, οι άνεμοι στο Αιγαίο παραμένουν θυελλώδεις, φτάνοντας τοπικά τα 9–10 μποφόρ. Από το μεσημέρι του Σαββάτου ο «Βύρων» αναμένεται να περιοριστεί στην ανατολική νησιωτική χώρα και να εξασθενήσει.

Ρεκόρ βροχόπτωσης στην Αττική – Πάνω από 200 mm σε ορισμένες περιοχές

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής καταγράφηκαν στη δυτική και βόρεια Αττική.

Μέχρι τις 07:00 το πρωί της Παρασκευής, η Βλυχάδα Αττικής είχε δεχθεί 131 mm, ενώ στον Αυλώνα έφτασαν τα 108 mm. Από χθες το απόγευμα έως σήμερα το πρωί, η Βλυχάδα έχει συγκεντρώσει συνολικά 245 mm βροχής.

Παράλληλη ανάρτηση του μετεωρολόγου Θοδωρή Κολυδά επιβεβαιώνει ότι στο κέντρο της Αθήνας σημειώθηκε ρεκόρ βροχόπτωσης, ενώ στη Δυτική Αττική οι μετρήσεις υπερβαίνουν τα 200 mm, δικαιολογώντας τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα.

100+ κλήσεις στην Άμεση Δράση – Σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι οι υπηρεσίες βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση.

Από τις 05:30 έως τις 10:30, η Άμεση Δράση έλαβε πάνω από 100 κλήσεις για συσσώρευση υδάτων και αιτήματα παροχής βοήθειας, ενώ πραγματοποιήθηκαν 12 απεγκλωβισμοί πολιτών από σπίτια και οχήματα, σε συνεργασία με την Πυροσβεστική.

Δείτε ζωντανά την πορεία της κακοκαιρίας

Τα μεγαλύτερα προβλήματα έχουν εντοπιστεί σε:

Πέραμο

Μάνδρα

Σχιστό

Περιφερειακή Αιγάλεω

Στην Αθηνών–Κορίνθου, στο ρεύμα προς Κόρινθο λειτουργεί μόνο η αριστερή λωρίδα, ενώ η Τροχαία παραμένει σε κομβικά σημεία όπου συνεχίζονται οι διακοπές κυκλοφορίας.

Η Αστυνομία καλεί τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να ενημερώνονται συνεχώς για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

