Τσατραφύλλιας: Ψυχρή εισβολή από την Ουκρανία φέρνει «θερμοκρασιακό σοκ» στην Πρωτομαγιά

Ανατροπή στο σκηνικό του καιρού βλέπει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς, προειδοποιώντας για απότομη πτώση της θερμοκρασίας, βροχές, θυελλώδεις βοριάδες και ακόμη και χιόνια στα ορεινά, μετά τις ανοιξιάτικες συνθήκες των επόμενων ημερών.

28 Απρ. 2026 14:39
Pelop News

Ανοιξιάτικος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες και μεσημεριανές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Ωστόσο, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, η εικόνα αυτή δεν θα κρατήσει για πολύ, καθώς από την Πέμπτη αναμένεται απότομη αλλαγή με χαρακτηριστικά ψυχρής εισβολής.

Σε ανάρτησή του, ο μετεωρολόγος κάνει λόγο για «θερμοκρασιακό σοκ» που θα επηρεάσει τη χώρα ενόψει του τριημέρου της Πρωτομαγιάς. Όπως επισημαίνει, ψυχρές αέριες μάζες από βορειότερα γεωγραφικά πλάτη, μέσω της Ουκρανίας, θα κινηθούν προς την Ελλάδα, αλλάζοντας απότομα το σκηνικό του καιρού από την Πέμπτη 30 Απριλίου και κυρίως την Παρασκευή 1 Μαΐου και το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Μαΐου.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας τονίζει ότι η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση από βορρά προς νότο, η οποία κατά τόπους μπορεί να φτάσει ακόμη και τους 13 βαθμούς. Την ίδια ώρα, προβλέπει ότι θα κάνουν την εμφάνισή τους βροχές, χωρίς όμως να είναι πολλές, με τα φαινόμενα να επηρεάζουν κυρίως τα βόρεια, τα ανατολικά τμήματα της χώρας και πιθανώς την Κρήτη.

Παράλληλα, δεν αποκλείει ακόμη και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνει και στην ενίσχυση των βοριάδων μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με την εκτίμησή του, οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν ακόμη και τα 8 με 9 μποφόρ, ενισχύοντας την αίσθηση της ψυχρής μεταβολής.

Όσον αφορά την Αττική, ο μετεωρολόγος σημειώνει πως η πιο κρύα ημέρα φαίνεται να είναι το Σάββατο, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 6 έως 12 βαθμούς, εικόνα που απέχει αισθητά από τις πιο ήπιες και ανοιξιάτικες συνθήκες που επικρατούν τώρα.

Παρά τη σύντομη αυτή ανατροπή, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας εκτιμά ότι από τη Δευτέρα ο καιρός θα επιστρέψει ξανά σε πιο ανοιξιάτικο μοτίβο, κλείνοντας έτσι έναν μικρό αλλά έντονο κύκλο ψυχρής μεταβολής που θα σημαδέψει την Πρωτομαγιά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ