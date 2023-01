Τσαβούσογλου: Η Τουρκία λέει ξεκάθαρο «όχι» στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Την «ξεκάθαρη» άρνηση της Τουρκίας στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ επανέλαβε ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας Μεβλούτ Τσαβούσογλου, κατά τη διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον Ούγγρο ομόλογό του.

«Αν μια μέρα η Σουηδία εκπληρώσει τα κριτήρια, καθόμαστε να το συζητήσουμε. Υπό αυτές όμως τις συνθήκες, δεν είναι δυνατόν να πούμε «ναι» στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Το λέμε ξεκάθαρα» είπε ο Τσαβούσογλου.

Ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας διευκρίνισε ότι η Άγκυρα «δεν έχει τόσο μεγάλο πρόβλημα με τη Φινλανδία. Όταν κοιτάμε τη Σουηδία, αυτές οι δραστηριότητες εξακολουθούν να αυξάνονται».

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ πρόσθεσε στη συνέχεια ότι «αν η Σουηδία εκπληρώσει μια μέρα την υποχρέωσή της, θα καθίσουμε και θα μιλήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή, δεν είναι δυνατόν να πούμε ναι στην ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Το λέμε ξεκάθαρα».

Από την πλευρά του ο Ούγγρος ομόλογός του δήλωσε: «Υποστηρίζουμε την διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Τον Φεβρουάριο, θα αξιολογήσουμε τη συμμετοχή της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο Κοινοβούλιο. Δεν άσκησα πίεση στην τουρκική πλευρά να δράσει γρήγορα, γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά μου. Το αφήνω στην Τουρκία, δεν μπορώ να δώσω μάθημα στην τουρκική κυβέρνηση» είπε ο Πέταρ Σιγιάρτο.

#URGENT It is not possible for Türkiye to ratify Sweden’s NATO bid unless it fulfills obligations under 2022 tripartite memorandum, says Turkish Foreign Minister Cavusoglu pic.twitter.com/ltrguMI64h

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) January 31, 2023