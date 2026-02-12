Τσικνοπέμπτη στο ΕΚΑΜΕ ΦΩΤΟ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο Ε.Κ.Α.ΜΕ. εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία της Τσικνοπέμπτης για χορό και φαγητό. Παρόντες ήσαν ο αντιδήμαρχος παιδείας κ. Δημήτρης Ελευθεριώτης, ο σύμβουλος του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Πέτρος Δαδιώτης, ο πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Αιγίου κ. Παναγιώτης Καυκάς, οι κοινοτικοί σύμβουλοι Αιγίου κα. Μαρία Μπακρόζη και κ. Σωκράτης Μαυρίδης και ο πρόεδρος κοινότητας Κουλούρας κ. Αποστόλης Σωτηρόπουλος.

Οι ωφελούμενοι με συγγενείς και φίλους χόρτασαν ψητά και πλούσιο φαγητό και η διοίκηση του Συλλόγου οφείλει για αυτό να ευχαριστήσει τα κρεοπωλεία “ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ” του κ. Ανδρέα Καρβουνιάρη, του κ. Θεοφανόπουλου Θεόδωρου, του κ. Γεωργίου Λινάρδου και του κ. Παναγιώτη Γλωσσίδη. Τους γονείς των παιδιών για τα γλυκά και τις πίτες και φυσικά τους εθελοντές στο ψήσιμο κο. Γιώργο Αλεξανδρόπουλο και κα. Ευγενία Ηλιοπούλου.

Εύχονται υγεία και ευημερία σε όλους!

