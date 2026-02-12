Τσικνοπέμπτη στο ΕΚΑΜΕ ΦΩΤΟ

Οι ωφελούμενοι με συγγενείς και φίλους χόρτασαν ψητά και πλούσιο φαγητό

Τσικνοπέμπτη στο ΕΚΑΜΕ ΦΩΤΟ
12 Φεβ. 2026 14:38
Pelop News

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στο Ε.Κ.Α.ΜΕ. εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία της Τσικνοπέμπτης για χορό και φαγητό. Παρόντες ήσαν ο αντιδήμαρχος παιδείας κ. Δημήτρης Ελευθεριώτης, ο σύμβουλος του Δημάρχου Αιγιαλείας κ. Πέτρος Δαδιώτης, ο πρόεδρος Εργατικού Κέντρου Αιγίου κ. Παναγιώτης Καυκάς, οι κοινοτικοί σύμβουλοι Αιγίου κα. Μαρία Μπακρόζη και κ. Σωκράτης Μαυρίδης και ο πρόεδρος κοινότητας Κουλούρας κ. Αποστόλης Σωτηρόπουλος.

Οι ωφελούμενοι με συγγενείς και φίλους χόρτασαν ψητά και πλούσιο φαγητό και η διοίκηση του Συλλόγου οφείλει για αυτό να ευχαριστήσει τα κρεοπωλεία “ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΡΕΑΤΟΣ” του κ. Ανδρέα Καρβουνιάρη, του κ. Θεοφανόπουλου Θεόδωρου, του κ. Γεωργίου Λινάρδου και του κ. Παναγιώτη Γλωσσίδη. Τους γονείς των παιδιών για τα γλυκά και τις πίτες και φυσικά τους εθελοντές στο ψήσιμο κο. Γιώργο Αλεξανδρόπουλο και κα. Ευγενία Ηλιοπούλου.

Εύχονται υγεία και ευημερία σε όλους!

Τσικνοπέμπτη στο ΕΚΑΜΕ ΦΩΤΟ

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Συνάντηση Τζόκοβιτς – Πλεύρη: «Τιμή για την Ελλάδα η πρόθεσή του να παραμείνει στη χώρα»
14:56 Ακυρώσεις εκατοντάδων πτήσεων στη Lufthansa λόγω απεργίας – Χιλιάδες επιβάτες σε αναμονή
14:48 «We love Patra» ο τίτλος του καρναβαλικού πάρτι του σπιράλ
14:44 Δύο συλλήψεις σε Γαστούνη και Νέα Εθνική Πατρών–Πύργου:Ρευματοκλοπή και υπόθεση κοκαΐνης στο μικροσκόπιο της ΕΛΑΣ
14:41 Τρεις συλλήψεις στην Πάτρα μέσα σε λίγες ώρες: Ναρκωτικά, τροχαίες παραβάσεις και ανήλικος που αγνόησε σήμα στάσης
14:40 Πάτρα – Θλίψη για τον θάνατο του βραβευμένου λογοτέχνη: Στις Δέλτους ο Δέλτα
14:38 Τσικνοπέμπτη στο ΕΚΑΜΕ ΦΩΤΟ
14:28 Ναύπακτος: Εξιχνιάστηκαν περισσότερες από 100 πλαστογραφίες που αφορούσαν μεταβιβάσεις οχημάτων
14:24 Τσικνοπέμπτη: Καρναβαλικός παλμός από το Δημαρχείο με πομπή και μουσική στο κέντρο ΦΩΤΟ
14:16 Η Βουλή καλεί Βαρθολομαίο και Χριστοδουλίδη – Προγραμματίζονται ομιλίες τον Μάιο
14:08 Καταιγίδα Nils «χτυπά» τη Γαλλία: Ένας νεκρός, 850.000 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα ΒΙΝΤΕΟ
14:00 Ήρθαν Βρετανικά Πανεπιστήμια στην Πάτρα: Ανοιξαν πόρτες σε υποψήφιους φοιτητές
13:53 Κοπή πίτας στο ΥΠΕΞ μετά την Άγκυρα: Χιούμορ, πρωτόκολλο και το φλουρί σε υπάλληλο
13:47 Επεισόδια έξω από εισαγγελία στην Ελβετία: Οργή συγγενών θυμάτων για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά
13:41 Ηράκλειο: Βγήκαν όπλα και… μαγκούρες! Στον Εισαγγελέα τέσσερις κτηνοτρόφοι
13:40 Πόρος: Το μικρό “αδερφάκι” του Σαρωνικού
13:37 Στάρμερ κατά Ράτκλιφ για το μεταναστευτικό: «Προσβλητικές και λανθασμένες δηλώσεις»
13:33 Ένταση στις φυλακές Τρικάλων: Φωτιές σε κελιά μετά από πειθαρχικές κυρώσεις
13:30 Λαθραία τσιγάρα: Στη φυλακή ακόμη 8 κατηγορούμενοι – Στους 10 οι προφυλακισμένοι για το κύκλωμα
13:20 Μαρινάκης για το επεισόδιο με δημοσιογράφο: Διαψεύδει απειλές και απαντά στην αντιπολίτευση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ