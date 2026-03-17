Τσιτσιπάς σε ελεύθερη πτώση: Για πρώτη φορά εκτός top-50 μετά τον Απρίλιο του 2018

17 Μαρ. 2026 21:41
Δυστυχώς συνεχίζεται η ελεύθερη πτώση του Στέφανου Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη του τένις και αυτή την εβδομάδα μετά και την ολοκλήρωση του Indian Wells φιγουράρει στο Νο51.

Ο Έλληνας πρωταθλητής που είχε φτάσει στο Νο3 της παγκόσμιας κατάταξης και σε δύο τελικούς Grand Slam είναι για πρώτη φορά εκτός top-50 από τις 29 Απριλίου 2018.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φέτος επειδή είναι εκτός top-50 δεν θα συμμετάσχει και στο Barcelona Open στο οποίο έχει 4 τελικούς. Αυτή την εβδομάδα θα παίξει στο Miami Open θα βρεθεί φέτος για πρώτη φορά στο Μόναχο για τη χωμάτινη σεζόν της Ευρώπης.

