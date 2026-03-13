Τσουκαλάς για Κωνσταντινόπουλο: «Δεν στήριζε τις επιλογές του ΠΑΣΟΚ, υιοθετούσε το αφήγημα της ΝΔ»

Τη θέση ότι η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου δεν προέκυψε από ένα μεμονωμένο περιστατικό αλλά από επαναλαμβανόμενες δημόσιες παρεμβάσεις διατύπωσε ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον Αθήνα 9,84. Όπως ανέφερε, η απομάκρυνσή του από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ συνδέεται με σειρά δηλώσεων που, κατά την εκτίμηση της Χαριλάου Τρικούπη, έδειχναν ότι δεν στήριζε τις κεντρικές πολιτικές επιλογές του κόμματος.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ μίλησε με ιδιαίτερα αιχμηρούς όρους για τη στάση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου το τελευταίο διάστημα, υποστηρίζοντας ότι κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα δεν το αξιοποιούσε για να προβάλλει τις θέσεις, το πρόγραμμα ή τις πρωτοβουλίες του κόμματος, αλλά αποκλειστικά για να το υπονομεύσει. Στο ίδιο πλαίσιο έκανε λόγο για «λευκή απεργία», ενώ έσπευσε να σημειώσει πως ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι πρόεδρος που διαγράφει στελέχη με το παραμικρό.

Ειδικότερα, ο Κώστας Τσουκαλάς ανέφερε ότι ο βουλευτής συστηματικά δεν στήριζε τις επίσημες επιλογές του ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενος ως ενδεικτικά παραδείγματα τη στάση του απέναντι σε κρίσιμες πρωτοβουλίες του κόμματος, όπως το ζήτημα του κράτους δικαίου και των υποκλοπών στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και τη μάχη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απουσία στήριξης σε αυτά τα μέτωπα δείχνει ότι στην πράξη υιοθετούσε το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας.

Απαντώντας σε συγκρίσεις που έγιναν με άλλες εσωκομματικές φωνές, όπως του Παύλου Γερουλάνου ή παλαιότερα άλλων στελεχών, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι πρόκειται για εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Όπως είπε, ο κ. Γερουλάνος ούτε εξήρε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ούτε κινήθηκε στη γραμμή της ΝΔ στο ζήτημα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, επιχειρώντας έτσι να δείξει ότι η κριτική και η διαφοροποίηση δεν ταυτίζονται αυτόματα με πολιτική αποστασιοποίηση από το κόμμα.

Ο Κώστας Τσουκαλάς αναγνώρισε, πάντως, τη μακρά διαδρομή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στο ΠΑΣΟΚ, κάνοντας λόγο για παρουσία περίπου είκοσι ετών στην παράταξη. Ταυτόχρονα όμως ξεκαθάρισε ότι, κατά την άποψή του, τα πολιτικά στελέχη κρίνονται όχι μόνο από τη συνολική τους προσφορά αλλά και από τη σημερινή τους στάση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η παρούσα συμπεριφορά του βουλευτή υπερίσχυσε πολιτικά της προηγούμενης πορείας του.

Κλείνοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ συνέδεσε τη συζήτηση και με τη συνολική εικόνα του κόμματος, επισημαίνοντας ότι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δείχνουν άνοδο των ποσοστών, χωρίς όμως αυτό να θεωρείται επαρκές. Όπως είπε, ζητούμενο είναι μεγαλύτερη ενίσχυση και για να οικοδομηθεί κλίμα πλειοψηφικής εμπιστοσύνης απαιτείται ενιαία φωνή και σαφές πολιτικό μήνυμα. Με τη χαρακτηριστική διατύπωση ότι «όλα τα τύμπανα πρέπει να είναι συντονισμένα και να χτυπάνε στον ίδιο ρυθμό», αποτύπωσε το κεντρικό επιχείρημα της ηγεσίας για την ανάγκη κομματικής πειθαρχίας και συνοχής.

