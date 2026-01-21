Τσουνάμι στη Σικελία: Ο κυκλώνας Χάρι «κατάπιε» δρόμους και πλατείες BINTEO

Ο κυκλώνας Χάρι προκαλεί «τσουνάμι» στη Σικελία. Τεράστια κύματα πλημμύρισαν δρόμους και πλατείες

21 Ιαν. 2026 9:21
Pelop News

Η Σικελία βρίσκεται αντιμέτωπη με τον κυκλώνα Χάρι, ο οποίος σαρώνει τις τελευταίες ώρες την κεντρική Μεσόγειο, προκαλώντας ακραία καιρικά φαινόμενα. Οι ιταλικές αρχές έχουν θέσει το νησί –όπως και τη Σαρδηνία– σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού.

Οι θυελλώδεις άνεμοι δημιούργησαν ισχυρό storm surge (παραλιακό κύμα καταιγίδας), με τεράστια αφρισμένα κύματα να «καταπίνουν» δρόμους, πλατείες και παραθαλάσσιες περιοχές. Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο X την Τρίτη 20 Ιανουαρίου 2026 δείχνουν την ένταση του φαινομένου, με τεράστια κύματα να χτυπούν παραθαλάσσιες πόλεις όπως το Letojanni και άλλες τοπικές κοινότητες.

Συνολικά, 190 άτομα απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από παραθαλάσσιες περιοχές σε όλη τη Σικελία λόγω των ξαφνικών πλημμυρών. Η κακοκαιρία αναμένεται να συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες, με τις αρχές να καλούν τους κατοίκους να παραμείνουν σε εγρήγορση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
