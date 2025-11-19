Τυρί...σαν χαβιάρι: Ανατιμήσεις έως +120% σε ένα χρόνο

Φέτα, γραβιέρα, κασέρι και κεφαλογραβιέρα έχουν γίνει είδη πολυτελείας για το μέσο ελληνικό νοικοκυριό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, οι τιμές σε πολλά κίτρινα και λευκά τυριά ΠΟΠ έχουν εκτοξευθεί από 30% έως και 120% σε σχέση με πέρσι, με αποτέλεσμα οι καταναλωτές να μειώνουν δραστικά τις ποσότητες ή να στρέφονται σε φθηνότερα εισαγόμενα τυριά.

Ενδεικτικές τιμές κιλού (Νοέμβριος 2025 vs Νοέμβριος 2024)

Γραβιέρα: 19€ → από 15€ (+27%)

Κασέρι: 19€ → από 14€ (+36%)

Κεφαλογραβιέρα: 18-20€ → από 13€ (+38-54%)

Μυζήθρα: 12,50€ → από 11€ (+14%)

Λευκό τυρί (ελληνικό): 7-9€ → από 5-6,50€ (+40-50%)

Για πολλούς, ένα κιλό καλό ελληνικό τυρί κοστίζει πλέον το μισό μεροκάματο.

Οι αιτίες της εκτόξευσης

Εκρηκτικό κόστος ζωοτροφών και ενέργειας

Μείωση των εθνικών ενισχύσεων κατά 16% για το 2025

Καθυστέρηση πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ και επιδοτήσεων

Συνεχής μείωση της γαλακτοπαραγωγής τα τελευταία χρόνια

Η αγορά προειδοποιεί για νέες ανατιμήσεις 5-15% μέσα στο 2026, ενώ η διετία 2023-2025 έχει ήδη φέρει αυξήσεις που φτάνουν το 100% σε ορισμένα είδη.

Οι κτηνοτρόφοι και οι τυροκόμοι κρούουν τον κώδωνα: αν δεν στηριχθεί άμεσα η ελληνική κτηνοτροφία, τα εμβληματικά μας τυριά κινδυνεύουν να γίνουν είδη εισαγωγής ακόμα και στο ίδιο μας το τραπέζι.

