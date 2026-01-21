Τζάκρη: Ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας Κινήματος Δημοκρατίας με Καρυστιανού – «Δεν τίθεται θέμα αποκλεισμών»

Το ενδεχόμενο συνεργασίας του Κίνημα Δημοκρατίας με τη Μαρία Καρυστιανού άφησε ανοιχτό η Θεοδώρα Τζάκρη, σημειώνοντας ότι, σε αυτή τη φάση, δεν τίθεται θέμα αποκλεισμών.

Αναφερόμενη στη δημόσια συζήτηση που άνοιξε γύρω από το ζήτημα των αμβλώσεων, η κ. Τζάκρη τόνισε ότι είναι διαφορετικό να αμφισβητείται το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο και διαφορετικό να θεωρείται ότι όσα προβλέπει ο νόμος επιβάλλονται αυτομάτως. Όπως είπε, το γεγονός ότι ο νόμος επιτρέπει την άμβλωση δεν αναιρεί την ευθύνη τόσο των υγειονομικών όσο και των εμπλεκόμενων προσώπων να πράττουν ό,τι είναι δυνατόν ώστε να αποφεύγεται.

Παράλληλα, άσκησε κριτική στη Μαρία Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι το βασικό της σφάλμα ήταν πως παρέπεμψε ένα σύνθετο και ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα στη δημόσια διαβούλευση ενός υπό διαμόρφωση κόμματος. Όπως ανέφερε, τέτοια ζητήματα δεν μπορούν να τίθενται στο πλαίσιο ενός ανοιχτού ντιμπέιτ με μη ειδικούς, επισημαίνοντας ότι «δεν χτίζεται έτσι ένα κόμμα» και ότι η πολιτική δεν μπορεί να καθορίζεται αποκλειστικά από το τι είναι αρεστό.

Σε ερώτηση για το αν η κ. Καρυστιανού συνιστά πολιτική απειλή, η κ. Τζάκρη απάντησε αρνητικά, υπογραμμίζοντας ότι στόχος των κινημάτων θα πρέπει να είναι η συνεργασία και η συνεννόηση. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα κινήματα οφείλουν να βρουν κοινό δρόμο, καθώς ζητούμενο είναι η ανατροπή του υφιστάμενου καθεστώτος.

Κλείνοντας, σημείωσε ότι οποιαδήποτε συζήτηση για συνεργασίες προϋποθέτει την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου θέσεων. «Πρέπει πρώτα να ακούσουμε το σύνολο των προτάσεων. Δεν αποκλείω τίποτα, αλλά τα κινήματα πρέπει να συγκλίνουν και όχι να αποκλίνουν. Η συμφωνία στα θεμελιώδη είναι το πρώτο και βασικό βήμα», κατέληξε.





