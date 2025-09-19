Τζίμι Κίμελ: Οι όροι που του θέτουν για να επιστρέψει στο ABC – ΦΩΤΟ

Στο επίκεντρο ενός μεγάλου τηλεοπτικού και πολιτικού σκανδάλου, βρίσκεται ο Τζίμι Κίμελ καθώς το μέλλον του στο ABC παραμένει αβέβαιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Page Six, οι συζητήσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του με την Disney είχαν ήδη ξεκινήσει πριν ξεσπάσει η θύελλα γύρω από τα σχόλιά του για τον Τσάρλι Κερκ, με το δίκτυο να σκέφτεται σοβαρά να τον απομακρύνει στο τέλος της σεζόν. Ωστόσο, η έντονη αντίδραση στις δηλώσεις του φαίνεται πως έδωσε στην ABC την ευκαιρία να αναστείλει το «Jimmy Kimmel Live!» επ’ αόριστον.

Ο παρουσιαστής, που εθεάθη να επισκέπτεται τον δικηγόρο του Καρλ Όστεν, φέρεται αποφασισμένος να διεκδικήσει αποζημίωση αλλά και να βρει τρόπους να αποδεσμευτεί από το συμβόλαιό του. Παράλληλα, φιλικές του σχέσεις με υψηλόβαθμα στελέχη της Disney, όπως η Ντάνα Γουόλντεν, δείχνουν πως δεν είναι εύκολο να «κοπεί» από το δίκτυο.

Jimmy Kimmel spotted heading to lawyer’s office in first public sighting since late-night show suspension https://t.co/2MpmsCkElI pic.twitter.com/GNQVbbpLoK — Page Six (@PageSix) September 19, 2025

Εν τω μεταξύ, όπως αναφέρει η Page Six, η Sinclair, η μεγαλύτερη ομάδα τοπικών συνεργατών του ABC, του επέβαλε όρους για να επιστρέψει η εκπομπή του στον αέρα. Μεταξύ αυτών: δημόσια συγγνώμη προς την οικογένεια του Τσάρλι Κερκ και «ουσιαστική προσωπική δωρεά» τόσο στην οικογένεια όσο και στην οργάνωση “Turning Point USA”. Ωστόσο, ο Τζίμι Κίμελ αρνήθηκε και δεν προτίθεται να απολογηθεί.

Η υπόθεση πήρε και πολιτικές διαστάσεις, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ πανηγύρισε ανοιχτά για την απομάκρυνσή του, χαρακτηρίζοντάς τον «άνευ ταλέντου» και «αποτυχημένο στις μετρήσεις τηλεθέασης», ενώ κάλεσε το NBC να απομακρύνει και τους Τζίμι Φάλον και Σεθ Μέγιερς.

Στον αντίποδα, ο Στίβεν Κολμπέρτ εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στον Τζίμι Κίμελ, χαρακτηρίζοντας την απόφαση του ABC «καθαρή λογοκρισία» και αφιερώνοντας την εκπομπή του στην ελευθερία του λόγου και στην ομάδα του «Jimmy Kimmel Live!». Δεν παρέλειψε μάλιστα να θυμίσει ότι και ο ίδιος είχε δεχθεί τη συμπαράσταση του Τζίμι Κίμελ όταν το «The Late Show» ακυρώθηκε από το CBS, λίγο πριν τελικά κερδίσει το Emmy.

