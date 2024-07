Τζο Μπάιντεν: Θα παραχωρήσει σήμερα μια υψηλού κινδύνου συνέντευξη

Την εβδομάδα που πέρασε ο 81χρονος Δημοκρατικός δεν κατάφερε να αλλάξει την εντύπωση που προκάλεσε η καταστροφική τηλεμαχία της 27ης Ιουνίου με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά το ντιμπέιτ αυτό οι Αμερικανοί δεν είδαν τον Μπάιντεν να μιλά για πολλή ώρα χωρίς ωτοκιού, όμως σήμερα το βράδυ θα έχει την ευκαιρία να το πράξει στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον δημοσιογράφο και παρουσιαστή του ABC Τζορτζ Στεφανόπουλος.

Απόδειξη του πόσο πολυαναμενόμενη είναι αυτή η συνέντευξη είναι το γεγονός ότι το τηλεοπτικό δίκτυο άλλαξε τη ροή του προγράμματός του ειδικά για να τη μεταδώσει.

Biden and his team are working to show the public that he is ready for the upcoming election. Tomorrow, Biden will sit down with ABC’s George Stephanopoulos for his first TV interview since the debate and the fallout that transpired. @selinawangtv reports. https://t.co/RlqcLPWNsE pic.twitter.com/YBhAZaxxDf

— World News Tonight (@ABCWorldNews) July 5, 2024