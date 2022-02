Τζόνσον για εισβολή στην Ουκρανία: «Είναι καταστροφή για την Ευρώπη» – Ζητά έκτακτη σύγκληση των ηγετών του ΝΑΤΟ

«Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι καταστροφή για την Ευρώπη» τόνισε την Πέμπτη (24/2) ο Βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, ζητώντας έκτακτη σύγκληση των ηγετών του ΝΑΤΟ και παρουσιάζοντας τα σχέδια για διάγγελμα προς τους Βρετανούς και για συνομιλίες με τους ηγέτες της Ομάδας των 7 (G7).

«Αυτό είναι καταστροφή για την ήπειρό μας» τόνισε ο Μπόρις Τζόνσον σε ανάρτησή του στο Twitter.

This is a catastrophe for our continent.

I will make an address to the nation this morning on the Russian invasion of Ukraine.

I will also speak to fellow G7 leaders and I am calling for an urgent meeting of all NATO leaders as soon as possible.

— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022