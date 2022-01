Τζορτζ Τσούνης: Ένας Ναυπάκτιος στη θέση Αμερικανού Πρέσβη στην Ελλάδα – Ποιος είναι

Πρόκειται για τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία και νομικό Τζορτζ Τσούνη, μετανάστη δεύτερης γενιάς, με γονείς από την ορεινή Ναυπακτία, ο οποίος την ερχόμενη Τετάρτη 12 Ιανουαρίου θα περάσει από ακρόαση στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας ώστε να ανοίξει και τυπικά ο δρόμος για να μετακομίσει στην Ελλάδα.

Τζορτζ Τσούνης: Από την Ναυπακτία ο υποψήφιος για νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Ποιος είναι ο Τζορτζ Τσούνης

Μετανάστης δεύτερης γενιάς ο Τζορτζ Τσούνης φοίτησε σε Ελληνικό σχολείο από τα πρώτα χρόνια της ζωής του στη Νέα Υόρκη και είναι παρόν σε κάθε σημαντική στιγμή της ομογένειας. Η απόφαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν να προτείνει έναν Ελληνοαμερικανό για τη θέση του Αμερικανού Πρέσβη στην Αθήνα και όχι έναν διπλωμάτη καριέρας, σκόρπισε ενθουσιασμό στις τάξεις της Ελληνοαμερικανικής κοινότητας καθώς είναι μέλος της ΑΧΕΠΑ , του leadership 100 και άλλων οργανώσεων που στηρίζουν Ελληνικές πρωτοβουλίες ενώ ανήκει και στο τάγμα των αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Σχέσεις με την κυβέρνηση

Δικηγόρος και ιδρυτής της Chartwell Hotels, Πρόεδρος του Nassau University Medical Center και Πρόεδρος του Battery Park City Authority ο Τζορτζ Τσούνης αναπτύσσει πλούσια φιλανθρωπική δράση. Οι ομογενείς πιστεύουν ότι μπορεί να αξιοποιήσει στο νέο του ρόλο την εμπειρία του ως υπάλληλος της Γερουσίας, διευθύνων σύμβουλος, διευθυντής εταιρειών που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο και διευθύνων σύμβουλος δημόσιων υπηρεσιών αλλά και το γεγονός ότι έχει δημιουργήσει σχέσεις στο υψηλότερο επίπεδο της αμερικανικής κυβέρνησης, ειδικά με το οβάλ γραφείο και με την ηγεσία του Κογκρέσου. Παράλληλα η Ελληνοαμερικανική κοινότητα θεωρεί ότι η επιλογή Μπάιντεν αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης από την Αμερικανική κυβέρνηση στην ομογένεια.

Στο σπίτι του ο γάμος του Μενέντεζ

Βασικός χρηματοδότης των Δημοκρατικών διαχρονικά , κυρίως από την εποχή Ομπάμα και μετά, ο Τζώρτζ Τσούνης είναι προσωπικός φίλος του γερουσιαστή Ρόμπερτ Μενέντεζ ο οποίος γιόρτασε το γάμο του με τη δεύτερη σύζυγό του στο σπίτι του κ. Τσούνη στο Λονγκ Άιλαντ. Ο φιλέλληνας γερουσιαστής εξ άλλου είναι θερμός υποστηρικτής της υποψηφιότητας Τσούνη για την Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Με καταγωγή από το χωριό Πλάτανος Ναυπάκτου ο Τζορτζ Τσούνης με τη σύζυγό του Όλγα και τα τρία παιδιά τους επισκέπτονται κατά καιρούς την Ελλάδα ενώ ο κ . Τσούνης βρέθηκε πρόσφατα στην Αθήνα για επαφές σχετικά με τη νέα του θέση.

Το χωριό Πλάτανος από όπου κατάγεται ο Αμερικανός πρέσβης

Ο Τζορτζ Τσούνης δεν έχει ξεχάσει τη γενέτειρά του, τον Πλάτανο, όπως ονομάζεται το χωριό των γονιών του στην ορεινή Ναυπακτία. Μεταξύ των λιγοστών αναρτήσεων στον λογαριασμό του στο Twitter, ξεχωρίζει εκείνη στην οποία ευχαριστεί τους γονείς του, Ελένη και Τζέιμς, για όσα του προσέφεραν.

«Ευχαριστώ μαμά και μπαμπά που είχατε το κουράγιο να αφήσετε το μικρό χωριό στην Ελλάδα και ήρθατε στις ΗΠΑ» σημείωνε το 2020, με αφορμή την 4η Ιουλίου. Την ανάρτησή του συνόδευε με μια παλαιότερη φωτογραφία των γονιών του και μια εικόνα από το γραφικό χωριό της Ναυπακτίας.

THANK YOU MOM AND DAD FOR HAVING THE COURAGE TO LEAVE YOU LITTLE VILLAGE IN GREECE AND COME TO THE U.S. HAPPY 4TH OF JULY ALL AND GOD BLESS AMERICA. pic.twitter.com/5GGfMWpNxR

— George J. Tsunis (@GTsunis) July 5, 2020