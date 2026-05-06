Η κυκλοφορία ψεύτικων εικόνων που δημιουργήθηκαν με τεχνητή νοημοσύνη και παρουσιάστηκαν ως πραγματικές έφερε την Τζόρτζια Μελόνι αντιμέτωπη με μία ακόμη σκοτεινή πλευρά των deepfakes: τη δυνατότητά τους να στοχοποιούν δημόσια πρόσωπα, να παραπλανούν χρήστες και να διαδίδονται με μεγάλη ταχύτητα στο διαδίκτυο.

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας αντέδρασε δημόσια την Τρίτη 6 Μαΐου 2026, μετά την κοινοποίηση εικόνων που την απεικόνιζαν σε ψευδή στιγμιότυπα, ανάμεσά τους και μία κατασκευασμένη εικόνα στην οποία φαινόταν να κάθεται σε κρεβάτι με εσώρουχα.

Σε ανάρτησή της στο Facebook, η Μελόνι ανέφερε ότι «τις τελευταίες ημέρες» κυκλοφόρησαν αρκετές ψεύτικες εικόνες της, φτιαγμένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες παρουσιάστηκαν ως αληθινές από «ορισμένους υπερβολικά ένθερμους αντιπάλους».

Με ειρωνική διάθεση, σχολίασε πως όποιος δημιούργησε τις εικόνες «βελτίωσε ακόμη και την εμφάνισή» της. Ωστόσο, όπως τόνισε, η ουσία της υπόθεσης παραμένει σοβαρή: «Για να επιτεθούν και να διαδώσουν ψεύδη, οι άνθρωποι είναι πλέον πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν απολύτως οτιδήποτε».

Η εικόνα που έγινε viral και οι αντιδράσεις

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός κοινοποίησε στην ανάρτησή της μία από τις εικόνες που είχαν δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη και είχαν ήδη γίνει viral. Η συγκεκριμένη κατασκευή προκάλεσε αντιδράσεις από χρήστες που θεώρησαν ότι ήταν πραγματική.

Ένας χρήστης, πιστεύοντας ότι η εικόνα ήταν γνήσια, σχολίασε ότι «το γεγονός ότι μια πρωθυπουργός παρουσιάζεται σε μια τέτοια κατάσταση είναι πραγματικά ντροπιαστικό», κάνοντας λόγο για εικόνα «ανάξια του θεσμικού ρόλου» της.

Η υπόθεση ανέδειξε ακριβώς τον κίνδυνο στον οποίο στάθηκε η Μελόνι: ότι τα deepfakes μπορούν να δημιουργήσουν ψευδείς εντυπώσεις, να πλήξουν τη δημόσια εικόνα ενός προσώπου και να επηρεάσουν τη συζήτηση πριν ακόμη γίνει σαφές ότι πρόκειται για κατασκευασμένο υλικό.

«Να επαληθεύουμε πριν πιστέψουμε»

Η Τζόρτζια Μελόνι χαρακτήρισε την υπόθεση μορφή κυβερνοεκφοβισμού και προειδοποίησε ότι τα deepfakes αποτελούν πλέον ένα εξαιρετικά επικίνδυνο εργαλείο.

«Το ζήτημα ξεπερνά εμένα», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι τέτοιου είδους υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξαπατήσει, να χειραγωγήσει και να στοχοποιήσει οποιονδήποτε.

Η ίδια σημείωσε ότι μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό της, όμως πολλοί άλλοι άνθρωποι δεν έχουν την ίδια δυνατότητα. Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, πρέπει να ισχύει ένας βασικός κανόνας: να γίνεται επαλήθευση πριν κάποιος πιστέψει κάτι και να υπάρχει σκέψη πριν από κάθε κοινοποίηση.

«Σήμερα συμβαίνει σε μένα, αύριο μπορεί να συμβεί σε οποιονδήποτε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην πολιτική ατζέντα της Ιταλίας

Η υπόθεση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η ιταλική κυβέρνηση έχει θέσει την αντιμετώπιση των κινδύνων που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και τα deepfakes ψηλά στην πολιτική της ατζέντα.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ιταλία έγινε η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενέκρινε ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει ακόμη και ποινές φυλάκισης για όσους χρησιμοποιούν την τεχνολογία με σκοπό να προκαλέσουν βλάβη, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας deepfakes. Παράλληλα, θέτει περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων σε αντίστοιχες εφαρμογές.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας έχει δηλώσει ότι η νομοθεσία, η οποία ευθυγραμμίζεται με το ευρωπαϊκό EU AI Act, αποτελεί κρίσιμο βήμα για τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτύσσεται και θα χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη στη χώρα.

