Τζουμέρκα: Δραματική διάσωση πυροσβέστη στο ποτάμι

Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στα Βόρεια Τζουμέρκα, καθώς οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να διασώσουν συνάδελφό τους που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.

Η περιοχή πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα οι υποδομές να είναι σε άθλια κατάσταση και πολλά χωριά να παραμένουν αποκομμένα.

Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με τους διασώστες να ρισκάρουν τη ζωή τους για να φτάσουν στον τραυματία. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει κρίσιμη, με τις Αρχές να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσουν την κανονικότητα και να υποστηρίξουν τους πληγέντες.

