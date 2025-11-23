Τζουμέρκα: Δραματική διάσωση πυροσβέστη στο ποτάμι
Η περιοχή πλήττεται από έντονες βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα οι υποδομές να είναι σε άθλια κατάσταση και πολλά χωριά να παραμένουν αποκομμένα.
Δραματικές σκηνές εκτυλίχθηκαν στα Βόρεια Τζουμέρκα, καθώς οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για να διασώσουν συνάδελφό τους που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά.
Η επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, με τους διασώστες να ρισκάρουν τη ζωή τους για να φτάσουν στον τραυματία. Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει κρίσιμη, με τις Αρχές να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να αποκαταστήσουν την κανονικότητα και να υποστηρίξουν τους πληγέντες.
