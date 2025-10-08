Β’ Κατηγορία: Η Θύελλα Αιγίου συνέτριψε τον Αετό Ρίου

Η Θύελλα Αιγίου συνέτριψε με 5-0 τον Αετό Ρίου σε εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου.

Για τους γηπεδούχους σκόραραν οι Μητρόπουλος 1′ 16′, Γκοτσόπουλος 27′ 79′, Αποστολόπουλος 41′.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Θύελλα Αιγ. 1 5-0 3 Πάτρα 2005 1 4-1 3 Παν./Αχιλλέας 1 4-2 3 ΑΕ Αρόης 1 3-1 3 Αίας Π. 1 2-1 3 ΑΕ Αιγίου 1 1-0 3 Δαβουρλής 1 1-0 3 Ολυμπιακός Π. 1 1-2 0 Αστέρας Λ. 1 0-1 0 Καλάβρυτα 1 0-1 0 Αβυθος 1 2-4 0 Αχιλλέας Καμ. 1 1-3 0 Αργυρά 1 1-4 0 Αετός Ρ. 1 0-5 0

