Β’ Κατηγορία: Η Θύελλα Αιγίου συνέτριψε τον Αετό Ρίου
Ανετη νίκη για την αιγιώτικη ομάδα που καθάρισε από νωρίς το παιχνίδι
Η Θύελλα Αιγίου συνέτριψε με 5-0 τον Αετό Ρίου σε εξ αναβολής παιχνίδι της 1ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου.
Για τους γηπεδούχους σκόραραν οι Μητρόπουλος 1′ 16′, Γκοτσόπουλος 27′ 79′, Αποστολόπουλος 41′.
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
|Θύελλα Αιγ.
|1
|5-0
|3
|Πάτρα 2005
|1
|4-1
|3
|Παν./Αχιλλέας
|1
|4-2
|3
|ΑΕ Αρόης
|1
|3-1
|3
|Αίας Π.
|1
|2-1
|3
|ΑΕ Αιγίου
|1
|1-0
|3
|Δαβουρλής
|1
|1-0
|3
|Ολυμπιακός Π.
|1
|1-2
|0
|Αστέρας Λ.
|1
|0-1
|0
|Καλάβρυτα
|1
|0-1
|0
|Αβυθος
|1
|2-4
|0
|Αχιλλέας Καμ.
|1
|1-3
|0
|Αργυρά
|1
|1-4
|0
|Αετός Ρ.
|1
|0-5
|0
