Βαλκάνια: Μποϊκοτάζ σε μεγάλα σούπερ μάρκετ λόγω τιμών προτείνουν οι καταναλωτές

Την πλάτη στα μεγάλατα σούπερ μάρκετ φαίνεται να γυρίζουν οι καταναλωτές στα Βαλκάνια, εξ’ αιτίας της αύξησης των τιμών στα τρόφιμα και του κόστους ζωής εν γένει.

Το μποϊκοτάζ ξεκίνησε από μία άτυπη διαμαρτυρία στην Κροατία, όπου καταναλωτές απείχαν την περασμένη εβδομάδα από τα καταστήματα στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας που ξεκίνησε η κροατική ομάδα για τα δικαιώματα των καταναλωτών «Halo, inspektore» («Γεια σου, επιθεωρητά»). Η σελίδα της στο Facebook δημοσίευσε αρκετές φωτογραφίες άδειων σούπερ μάρκετ στη χώρα.

Την Πέμπτη, 30 Ιανουαρίου, η ομάδα ενέτεινε την εκστρατεία της ανακοινώνοντας μποϊκοτάζ των αλυσίδων σούπερ μάρκετ Eurospin, Lidl και DM για όλη την εβδομάδα, ενώ κάλεσε τους καταναλωτές να αποφύγουν κάθε άλλη μορφή δαπάνης την επόμενη ημέρα.

#Croatia is in #boycott of grocery stores and supermarkets because of high prices on 31. January 2025. Join us #world https://t.co/7T94u6v6r8

— Marina Hap (@HapMarin) January 28, 2025