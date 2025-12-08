Βαρύς απολογισμός στη Σουμάτρα: 950 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες

Στους 950 αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στη Σουμάτρα της Ινδονησίας, ενώ περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών (BNPB). Παράλληλα, 274 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι πλημμύρες έπληξαν τρεις επαρχίες του νησιού, παρασύροντας κατοικίες, οδικά δίκτυα, τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και σειρά δημόσιων υποδομών. Το πλήγμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ στην επαρχία Ατσέχ, όπου καταγράφηκαν 386 θάνατοι, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Ατσέχ, που έχει ακόμη νωπές τις μνήμες από το καταστροφικό τσουνάμι του 2004, αντιμετωπίζει τώρα σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό και φαρμακευτικό υλικό, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Μουζακίρ Μανάφ.

Συνολικά, περισσότερα από 1.800 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας —μεταξύ αυτών η Ινδονησία, η Σρι Λάνκα, η Μαλαισία, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ— λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των τροπικών καταιγίδων που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Το κόστος της ανοικοδόμησης στις τρεις επαρχίες της Σουμάτρας εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της BNPB, Σουχαριάντο.

