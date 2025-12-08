Βαρύς απολογισμός στη Σουμάτρα: 950 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες

Εκτεταμένες ζημιές σε τρεις επαρχίες. 274 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται

Βαρύς απολογισμός στη Σουμάτρα: 950 νεκροί και εκατοντάδες αγνοούμενοι μετά τις φονικές πλημμύρες
08 Δεκ. 2025 8:24
Pelop News

Στους 950 αυξήθηκε ο αριθμός των θυμάτων από τις καταστροφικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις στη Σουμάτρα της Ινδονησίας, ενώ περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία της εθνικής υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών (BNPB). Παράλληλα, 274 άτομα εξακολουθούν να αγνοούνται.

Οι πλημμύρες έπληξαν τρεις επαρχίες του νησιού, παρασύροντας κατοικίες, οδικά δίκτυα, τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και σειρά δημόσιων υποδομών. Το πλήγμα ήταν ιδιαίτερα βαρύ στην επαρχία Ατσέχ, όπου καταγράφηκαν 386 θάνατοι, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Η Ατσέχ, που έχει ακόμη νωπές τις μνήμες από το καταστροφικό τσουνάμι του 2004, αντιμετωπίζει τώρα σοβαρές ελλείψεις σε υγειονομικό προσωπικό και φαρμακευτικό υλικό, όπως δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης Μουζακίρ Μανάφ.

Συνολικά, περισσότερα από 1.800 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας —μεταξύ αυτών η Ινδονησία, η Σρι Λάνκα, η Μαλαισία, η Ταϊλάνδη και το Βιετνάμ— λόγω των έντονων βροχοπτώσεων και των τροπικών καταιγίδων που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Το κόστος της ανοικοδόμησης στις τρεις επαρχίες της Σουμάτρας εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια, όπως ανέφερε ο επικεφαλής της BNPB, Σουχαριάντο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
7:22 ΒΙΝΤΕΟ από τα 7,6 ρίχτερ στην Ιαπωνία, 30 τραυματίες, προκλήθηκε τσουνάμι
7:12 Εορτολόγιο: Ποια όνοματα γιορτάζει σήμερα;
7:10 Το δίκιο θέλει ψυχραιμία
23:58 Η Οργανωτική Επιτροπή του Μουντιάλ 2026 αφιερώνει την αναμέτρηση Αίγυπτος – Ιράν στην ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα!
23:39 Αλεξάνδρεια: Βρέθηκε στον βυθό σκάφος αναψυχής που βούλιαξε πριν 2.000 χρόνια! ΒΙΝΤΕΟ
23:21 «16 χρόνια που έφυγε ο Μανώλης μας για τους ουρανούς»! Συγκινεί ο σχεδιαστής Ερωτόκριτος για τον γιο του
23:01 Μουρτζούκου: Ζητά να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
22:55 Καρδιά: Ποιοι ασθενείς διατρέχουν έως και 7 φορές υψηλότερο κίνδυνο να «φύγουν» ξαφνικά!
22:50 Καλύβια Αττικής: Ελεγχόμενη έκρηξη, εντοπίστηκε εμπρηστικός μηχανισμός
22:45 Γκατσίνοβιτς: Βαρύ διάστρεμμα με μερική ρήξη συνδέσμων στο ΑΕΚ-Ατρόμητος
22:35 Τσιτσιπάς: Ο λόγος που ακόμη δεν το έχει παραδώσει το δίπλωμά του στην αστυνομία
22:30 Η συνάντηση Σίσι και Χαφτάρ στο Κάιρο για την οριοθέτηση ΑΟΖ μεταξύ Αιγύπτου και Λιβύης
22:20 Τα Αραχωβίτικα/Ακταίο πήραν το ντέρμπι με τον Κεραυνό, τι συνέβη στη 10η αγωνιστική της Α1 ΕΣΚΑ-Η, ΦΩΤΟ
22:10 «Ζητάμε συγγνώμη από τους αστυνομικούς» λέει ο πρόεδρος Κτηνοτροφικού Συλλόγου Χανιών
22:00 Τρομερό ντεμπούτο Σμιθ, σούπερ Παρασκευόπουλος, σπουδαίο «διπλό» του Κόροιβου
21:51 Παραμένει κλειστή η Νέα Εθνική οδός στο ύψος της Κ. Αχαΐας
21:41 Άγιος Στέφανος: Στις φυλακές βρέθηκαν 8 αυτοσχέδια μαχαίρια, συνελήφθη 30χρονος κρατούμενος αιγυπτιακής καταγωγής
21:31 «Κάθε ημέρα καταγράφεται σημαντική βελτίωση της κατάστασής του», αισιοδοξία για τον 18χρονο Μάριο
21:20 Περίπατος για την Αχαϊκή με πρωταγωνιστή τον Κουλούρη
21:11 Τραμπ: Αποφάσισε να κάνει τα γενέθλιά του «εθνική επέτειο»!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ