Ο βασιλιάς Κάρολος στο Κογκρέσο: Μόλις η δεύτερη φορά για Βρετανό μονάρχη

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ΄ θα απευθυνθεί στα δύο σώματα του αμερικανικού Κογκρέσου κατά την επίσημη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες στα τέλη Απριλίου, σε μια σπάνια και έντονα συμβολική στιγμή για τις σχέσεις Λονδίνου και Ουάσινγκτον. Σύμφωνα με τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και την πρόσκληση της ηγεσίας του Κογκρέσου, η ομιλία έχει προγραμματιστεί για τις 28 Απριλίου 2026.

Πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη, καθώς θα είναι μόλις η δεύτερη φορά που Βρετανός μονάρχης θα μιλήσει ενώπιον του Κογκρέσου. Η προηγούμενη ήταν το 1991, όταν η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ είχε εκφωνήσει ομιλία στο Καπιτώλιο.

Η επίσημη επίσκεψη του Καρόλου και της βασίλισσας Καμίλα θα πραγματοποιηθεί από τις 27 έως τις 30 Απριλίου και εντάσσεται στους εορτασμούς για την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ιδιωτική συνάντηση για τσάι με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη Μελάνια Τραμπ, τελετουργική υποδοχή, επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο, καθώς και μετακινήσεις σε Νέα Υόρκη και Βιρτζίνια, πριν από τη συνέχεια του ταξιδιού στις Βερμούδες.

Η επίσκεψη αποκτά ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντασης ανάμεσα στις δύο πλευρές. Το Reuters σημειώνει ότι η βρετανική κυβέρνηση βλέπει στη βασιλική παρουσία ένα μέσο ήπιας διπλωματίας, με στόχο να αμβλυνθούν οι τριβές που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Κιρ Στάρμερ, κυρίως γύρω από τη Μέση Ανατολή και τη στάση του Λονδίνου σε αμερικανικές στρατιωτικές επιλογές.

Παρότι στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξαν φωνές που ζήτησαν να ακυρωθεί η επίσκεψη, ο Βρετανός πρωθυπουργός υπερασπίστηκε δημόσια τον σχεδιασμό της, τονίζοντας ότι οι δεσμοί των δύο χωρών παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικοί και ότι η μοναρχία συχνά λειτουργεί ως γέφυρα σε δύσκολες περιόδους.

Σε ανακοίνωσή τους, τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ ανέφεραν ότι το ταξίδι θα αποτελέσει ευκαιρία να αναδειχθούν η κοινή ιστορία, το εύρος της διμερούς σχέσης και οι βαθιοί δεσμοί ανάμεσα στους δύο λαούς. Η ομιλία του Καρόλου στο Κογκρέσο αναμένεται γι’ αυτό να βρεθεί στο επίκεντρο της επίσκεψης, τόσο για το ιστορικό της βάρος όσο και για τα μηνύματα που θα θελήσει να στείλει σε μια περίοδο αυξημένης διεθνούς αστάθειας.

