Ένα νέο επεισόδιο αβεβαιότητας καταγράφεται γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς το ιρανικό πρακτορείο Fars υποστηρίζει ότι ιρανικό υπερδεξαμενόπλοιο κατάφερε να περάσει από τη θαλάσσια οδό και να δέσει σε λιμάνι της χώρας, παρά τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό που βρίσκεται σε ισχύ από τη Δευτέρα. Η πληροφορία αυτή, όμως, δεν έχει επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες επίσημες δυτικές πηγές.

Η είδηση αποκτά ιδιαίτερο βάρος επειδή μόλις χθες η Ουάσιγκτον διαβεβαίωνε ότι έχει ουσιαστικά κλείσει τη θαλάσσια οικονομική δραστηριότητα της Τεχεράνης. Το Reuters μετέδωσε ότι ο διοικητής της CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, δήλωσε πως οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν διακόψει πλήρως τη θαλάσσια οικονομική δραστηριότητα που εισέρχεται και εξέρχεται από το Ιράν, η οποία, κατά την αμερικανική εκτίμηση, αντιστοιχεί περίπου στο 90% της οικονομίας της χώρας.

Την ίδια γραμμή μετέδωσε και η Wall Street Journal, σύμφωνα με την οποία η CENTCOM υποστήριξε ότι ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών έχει εφαρμοστεί πλήρως και ότι μέσα στις πρώτες 36 ώρες οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν επιβάλει αποτελεσματικό έλεγχο στη θαλάσσια κίνηση από και προς το Ιράν.

Ωστόσο, η εικόνα στο πεδίο δείχνει πιο σύνθετη. Η ίδια η Wall Street Journal ανέφερε ότι από την έναρξη του αποκλεισμού έχουν αναχαιτιστεί οκτώ δεξαμενόπλοια που συνδέονται με το Ιράν, με τις αμερικανικές δυνάμεις να τα καλούν μέσω ασυρμάτου να αλλάξουν πορεία, χωρίς να χρειαστεί νηοψία ή κατάληψη πλοίων.

Παράλληλα, άλλο δημοσίευμα της WSJ σημειώνει ότι ο αποκλεισμός των ΗΠΑ στοχεύει κυρίως τα ιρανικά λιμάνια και όχι κάθε διέλευση από τα ίδια τα Στενά του Ορμούζ. Στο ίδιο πλαίσιο αναφέρεται ότι έξι εμπορικά πλοία γύρισαν πίσω και επέστρεψαν σε ιρανικό λιμάνι, έπειτα από αμερικανικές εντολές.

Αυτό έχει σημασία, γιατί αφήνει περιθώριο για διαφορετικές ερμηνείες: άλλο το να μην επιτρέπεται η είσοδος ή η έξοδος από ιρανικά λιμάνια, και άλλο το να έχει αποκλειστεί απόλυτα κάθε πλοίο που κινείται στα διεθνή ύδατα ή στο πέρασμα του Ορμούζ. Με άλλα λόγια, ο ισχυρισμός του Fars δεν αναιρεί αυτομάτως όλη την αμερικανική επιχείρηση, αλλά δείχνει ότι η εφαρμογή του αποκλεισμού ενδέχεται να μην είναι απόλυτη σε κάθε περίπτωση. Το σημείο αυτό αποτελεί εύλογη δημοσιογραφική εκτίμηση με βάση τις διαθέσιμες αναφορές.

Την πιο καθαρή ένδειξη ότι η ναυτική εικόνα παραμένει ρευστή δίνει και το Reuters, το οποίο κατέγραψε ότι, παρά τη δραστική μείωση της κίνησης, αρκετά μη ιρανικά τάνκερ έχουν καταφέρει να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ μετά την έναρξη του πολέμου και του αποκλεισμού, με προορισμούς στην Ασία. Αυτό δείχνει ότι η ναυσιπλοΐα στην περιοχή δεν έχει παγώσει πλήρως, παρότι βρίσκεται υπό πολύ αυστηρή επιτήρηση.

Στο μεταξύ, χαρακτηριστική είναι και η περίπτωση του δεξαμενόπλοιου Rich Starry, το οποίο η WSJ περιγράφει ως πλοίο κινεζικών συμφερόντων υπό κυρώσεις, που έκανε αναστροφή πορείας στην περιοχή αφού επιχείρησε να εξέλθει από το Ορμούζ. Το περιστατικό αυτό ενισχύει την εικόνα ότι η Ουάσιγκτον ασκεί πίεση και αποτροπή, χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να κινηθεί στην περιοχή.

Συνολικά, η υπόθεση του ιρανικού τάνκερ φωτίζει το κενό ανάμεσα στην ιρανική αφήγηση περί επιτυχούς διέλευσης και στην αμερικανική εικόνα περί σχεδόν πλήρους θαλάσσιου στραγγαλισμού της ιρανικής οικονομίας. Το βέβαιο είναι ότι η ένταση γύρω από το Ορμούζ παραμένει υψηλή, με κάθε μεμονωμένη διέλευση να αποκτά πλέον ξεχωριστή στρατηγική και συμβολική σημασία.

