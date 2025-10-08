Βασίλης Μπισμπίκης: Πρόστιμο 7.000 ευρώ για το τροχαίο – Κρίθηκε ένοχος ο ηθοποιός

Οι Αρχές έχουν, επίσης, δεσμεύσει το θηριώδες αγροτικό όχημα με το οποίο, ο ηθοποιός χτύπησε τα αυτοκίνητα στην οδό Δοϊράνης.

Βασίλης Μπισμπίκης: Πρόστιμο 7.000 ευρώ για το τροχαίο - Κρίθηκε ένοχος ο ηθοποιός
08 Οκτ. 2025 16:11
Pelop News

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Βασίλης Μπισμπίκης κρίθηκε ένοχος για το τροχαίο ατύχημα στη Φιλοθέη, με το δικαστήριο να του επιβάλλει χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ. Την ενοχή του είχε ζητήσει νωρίτερα η εισαγγελέας ενώ το δικαστήριο δεν έκανε δεκτά τα επιχειρήματα που είχε προβάλει ο συνήγορος του ηθοποιού, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε ζητήσει να του επιβληθεί μόνο χρηματική ποινή, να του αναγνωριστούν ο πρότερος έντιμος βίος, αλλά και η προσφορά του στον Πολιτισμό. Ο ηθοποιός άσκησε έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου.

Ο Μπισμπίκης βρέθηκε από νωρίς σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, για να δικαστεί για τροχαίο που προκάλεσε στις 27 Σεπτεμβρίου, όταν μετά από νυχτερινή του έξοδο πήρε σβάρνα αυτοκίνητα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Ο ίδιος κατηγορήθηκε για εγκατάλειψη οχήματος, ενώ του είχε επιβληθεί αρχικά πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα.

Οι Αρχές έχουν, επίσης, δεσμεύσει το θηριώδες αγροτικό όχημα με το οποίο, ο ηθοποιός χτύπησε τα αυτοκίνητα στην οδό Δοϊράνης.

Κατά την άφιξη του στα δικαστήρια δε θέλησε να κάνει κάποια δήλωση στους δημοσιογράφους.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:46 Άσκησαν ήδη έφεση οι δικηγόροι του Μπισμπίκη μετά την ποινή που του επιβλήθηκε
16:39 Άδωνις Γεωργιάδης στον Φειδία: Η Ελλάδα στα Τέμπη δέχθηκε την επίθεση εκατομμυρίων bots στα social media
16:31 Όλα είναι κλισέ, κι αυτό είναι το ωραίο
16:31 Πάνος Ρούτσι: Αναβάλλεται η εκταφή του γιου του για να ορισθεί τεχνικός σύμβουλος από την οικογένεια
16:24 Νέες προσλήψεις 284 προσωρινών αναπληρωτών για την κάλυψη κενών από παραιτήσεις
16:13 Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη στον 40χρονο που κακοποιούσε σεξουαλικά και σωματικά τη σύζυγό του
16:11 Βασίλης Μπισμπίκης: Πρόστιμο 7.000 ευρώ για το τροχαίο – Κρίθηκε ένοχος ο ηθοποιός
15:08 Κατερίνα Κωστή: Η ζωή μου μετά τον καρκίνο μαστού άλλαξε ριζικά
15:00 «Ζεσταίνεται» η αγορά πετρέλαιου: Με τα πρώτα κρύα, οι Πατρινοί σπεύδουν να ζεσταθούν
14:56 Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: 17 χρόνια κάθειρξη σε 40χρονο που βασάνιζε και βίαζε τη σύζυγό του μπροστά στα παιδιά
14:56 Θεόδωρος Λουλούδης στο OLYMPIA FORUM VI: Η καινοτομία δεν αρκεί χωρίς υποδομές και ανταγωνιστικό κόστος
14:48 Τρόμος στο Λαύριο: Μπαλκόνι κατέρρευσε πάνω στο δρόμο – Γυναίκα σώθηκε στο παρά πέντε ΒΙΝΤΕΟ
14:45 ΔΕΥΑΠ: Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης με διακοπή υδροδότησης στα Βραχνέικα αύριο Πέμπτη
14:42 Η εισαγγελέας ζήτησε την ενοχή του Βασίλη Μπισμπίκη: «Ήπια μια τσικουδιά, δεν ήθελα να κρυφτώ», είπε στην κατάθεσή του
14:33 ΒΙΝΤΕΟ ντοκουμέντο: Ο κουκουλοφόρος που άφησε τη βόμβα στη «Jacky.O.» – Μήνυμα από τη νύχτα «βλέπει» η ΕΛ.ΑΣ.
14:29 Προκλητική ανάρτηση από τη Ζαχάροβα υπέρ του Αττίλα και των Σκοπίων
14:21 Τζαβέλλας στην Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καμία παρέμβαση, κανένα ρουσφέτι – Ήμουν άγνωστος μεταξύ αγνώστων»
14:15 Affidea και ΕΚΠΑ Ενώνουν Δυνάμεις για την Πρόοδο της Νευρολογίας και της Ιατρικής Έρευνας
14:13 Σύλληψη αγρότη στον «αέρα»: Αστυνομικοί τον σταμάτησαν τη στιγμή που έδινε ραδιοφωνική συνέντευξη στη Βοιωτία HXHTIKO
14:02 Συναγερμός στο Ηράκλειο: Φωτιά ξέσπασε κοντά σε σπίτια – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 8/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ