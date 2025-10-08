Βασίλης Μπισμπίκης: Πρόστιμο 7.000 ευρώ για το τροχαίο – Κρίθηκε ένοχος ο ηθοποιός

Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Βασίλης Μπισμπίκης κρίθηκε ένοχος για το τροχαίο ατύχημα στη Φιλοθέη, με το δικαστήριο να του επιβάλλει χρηματική ποινή ύψους 7.000 ευρώ. Την ενοχή του είχε ζητήσει νωρίτερα η εισαγγελέας ενώ το δικαστήριο δεν έκανε δεκτά τα επιχειρήματα που είχε προβάλει ο συνήγορος του ηθοποιού, ο οποίος μεταξύ άλλων είχε ζητήσει να του επιβληθεί μόνο χρηματική ποινή, να του αναγνωριστούν ο πρότερος έντιμος βίος, αλλά και η προσφορά του στον Πολιτισμό. Ο ηθοποιός άσκησε έφεση κατά της απόφασης του δικαστηρίου.

Ο Μπισμπίκης βρέθηκε από νωρίς σήμερα το πρωί στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων, για να δικαστεί για τροχαίο που προκάλεσε στις 27 Σεπτεμβρίου, όταν μετά από νυχτερινή του έξοδο πήρε σβάρνα αυτοκίνητα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.

Ο ίδιος κατηγορήθηκε για εγκατάλειψη οχήματος, ενώ του είχε επιβληθεί αρχικά πρόστιμο 1.200 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα.

Οι Αρχές έχουν, επίσης, δεσμεύσει το θηριώδες αγροτικό όχημα με το οποίο, ο ηθοποιός χτύπησε τα αυτοκίνητα στην οδό Δοϊράνης.

Κατά την άφιξη του στα δικαστήρια δε θέλησε να κάνει κάποια δήλωση στους δημοσιογράφους.

