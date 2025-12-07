Βασίλης Μπισμπίκης: Στενοχωριέμαι περισσότερο για τους κοντινούς μου ανθρώπους

Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» που προβλήθηκαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου.

07 Δεκ. 2025 23:06
Pelop News

Την περίοδο που προκάλεσε το τροχαίο στη Φιλοθέη σχολίασε ο Βασίλης Μπισμπίκης, εξηγώντας ότι στενοχωρήθηκε περισσότερο με την αναστάτωση που προκλήθηκε στα κοντινά του πρόσωπα.

Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» που προβλήθηκαν την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου. Σε σχόλιο του δημοσιογράφου για την επιτυχία της παράστασης που παίζει «Άνθρωποι και Ποντίκια», η οποία έκανε πρεμιέρα λίγο καιρό μετά το τροχαίο που προκάλεσε ο ηθοποιός και ορισμένοι θεωρούσαν ότι το περιστατικό θα τον επηρέαζε καλλιτεχνικά, ο Βασίλης Μπισμπίκης απάντησε χαρακτηριστικά «ο κόσμος δεν είναι χαζός».

Πιο συγκεκριμένα δήλωσε: «Ο κόσμος δεν είναι χαζός. Ο κόσμος καταλαβαίνει στην ουσία τι γίνεται. Το ότι μπορεί κάποιος ή κάποιοι να πουλάνε όλο αυτό το πράγμα που συνέβη με εμένα γιατί κάνουν νούμερα, γιατί το κιτρινίζουν, γιατί η προσωπική ζωή πουλάει, γιατί όλο αυτό το πράγμα, δεν σημαίνει ότι όλος ο κόσμος δεν καταλαβαίνει την πρόθεσή τους. Έτσι δεν είναι; Αυτό πιστεύω εγώ.Ήταν λίγο δύσκολο, αλλά εντάξει. Στεναχωριέμαι περισσότερο για τους ανθρώπους τους κοντινούς μου, όχι τους μακρινούς. Οι μακρινοί δεν με ενδιαφέρουν».

